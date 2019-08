Natalia Jiménez está de vuelta y revela a HOLA! USA el lado más simpático de su maternidad

Tras tomarse un tiempo alejada de los escenarios y dispuesta a conquistar a su público con nueva música, Natalia Jiménez está de vuelta con un álbum muy especial en el que rinde un homenaje a lo mejor de la música mexicana. Emocionada por su gran regreso a la escena musical y en plena promoción de su sencillo El Destino, el cual interpreta a dúo con Carlos Rivera, la española mantuvo una charla exclusiva con HOLA! USA en la que de forma muy sincera habló de el proceso de creación de su nuevo material discográfico y hasta de su faceta como madre.

Natalia y Carlos interprentan juntos el tema 'El Destino'

Han pasado tres años desde que su última producción discográfica salió a la venta, desde entonces Natalia había estado dedicada a su hija Alessandra y haciendo algunas apariciones ocasionales en la televisión, como su participación como coach en La Voz México en 2018. Sin embargo, la artista sintió la necesidad de volver al ruedo y reconquistar con esa potente voz que la caracteriza a su público que ya esperaba ansioso su regreso.

“Ya es hora para mí de salir a trabajar. Ella (su hija) ya tiene dos años y medio, ya sabe hablar, ya se sabe quejar… ella ya se viste, ya es una mujer, ya está criada”, dijo entre risas. “Canta, baila, te canta las 40, te regaña, te hecha de casa…”, agregó mientras contaba una graciosa anécdota que vivió hace unos días al lado de su nana.

Natala Jiménez hará un homenaje a la música mexicana en su nueva producción

Natalia fue muy contundente al ser cuestionada sobre el talento vocal de su pequeña y sobre si le gustaría que su hija le siguiera los pasos. “Que cante y que me retire”, dijo la simpática española entre carcajadas. Sobre si en algún momento uniría su voz a la de su pequeña en un futuro la respuesta de la artista dejó en claro que no habría otra cosa que le encantara más. “Si sigo cantando y tal, pues claro que sí. Como no voy a cantar con ella. Si estoy cantado con los demás, como no voy a cantar con mi hija”, dijo muy convencida.

Sobre su nueva producción a la cual le ha puesto por nombre México de Mi Corazón -a la venta el próximo 30 de agosto-, Natalia explicó que el concepto está centrado en rendir un homenaje a la música de ese país, para lo cual se ha hecho acompañar de algunas otras estrellas para interpretar éxitos de la música ranchera como Costumbres y El Destino.

El nuevo álbum de la española saldrá a la venta el próximo 30 de agosto

“Este es un disco llevo años preparándolo en mi cabeza y al final he tenido la oportunidad de hacerles un disco en directo, son 14 canciones y son todos clásicos de la música mexicana y es todo mariachi”, explicó la bella española enfatizando que también incluyó una canción del género banda.