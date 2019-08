Kylie Jenner y Khloé Kardashian 'pierden el control' en este divertido tutorial de maquillaje

¡Es viernes, y las Kardashian - Jenner lo saben! Justo un día previo a su cumpleaños número 22, Kylie Jenner compartió con el mundo un divertido tutorial de maquillaje junto a su hermana Khloé Kardashian. Pero, ¿qué hace de este Get Ready with Me algo diferente para la joven millonaria? Además de que muestra su nueva colección de cosméticos, está el pequeño detalle de que ambas chicas tomaron tragos de tequila para hacer de esta una ocasión mucho más especial. ¡Y el resultado es de lo más divertido!

Al principio, Kylie explica que encontró una botella de Don Julio 1942 que Khloé le obsequió el año pasado, decorada en tonos rosados y con su nombre en letras brillantes. Con una botella nueva y sin tanto significado, Jenner empezó a beber mientras aún esperaba a su hermana para que empezara una verdadera fiesta privada.

Kylie Jenner celebra su cumpleaños número 22 este 10 de agosto

En poco tiempo las chicas empezaron a animarse más, quizá por la mezcla de tequila y Red Bull de Kylie, que Khloé recordó muy bien. "Yo también solía tomar Red Bull y alcohol, pero ahora que tengo 703 años, ya no lo hago", bromeó sobre la bebida.

Varios shots después, la menor de las Kardashian y la menor de las Jenner empezaron a maquillarse. Y quizá el tutorial no habría sido tan divertido sin la participación de algunos de sus conocidos, como Malika Haqq -amiga de Khloé-; su mamá, Kirs Jenner; o Sofia Richie, la actual pareja del ex de Kourtney Kardashian.

Corey Gamble visitó a las chicas en el set de Calabasas, en donde junto a Sofia Richie fue testigo de las divertidas conversaciones sin sentido de Kylie y Khloé. Al final, las hermanas terminan bastante contentas, riendo, gritando, bailando y hasta jugando en el estudio mientras sus amigos sólo observan.

Kylie Jenner, una cumpleañera muy querida y consentida

Aunque el video recién salió a la luz, parece haberse grabado hace unos días, pues Kylie Jenner se encuentra en Italia en el marco de la gran celebración por su cumpleaños 22. Y mientras algunos no pueden esperar por ver la temática de la fiesta este año, otros sospechan que la joven empresaria podría contraer matrimonio este fin de semana con su novio y padre de Stormi, su hija, Travis Scott.

Algunos rumores señalan que Kylie Jenner y Travis Scott podrían casarse este fin de semana

Las especulaciones iniciaron luego de que Kylie fuera fotografiada en camino a Europa, con un vestido blanco lleno de plumas y un traje entre su equipaje. Aunque bien podría tratarse de su outfit para lucir increíble en su fiesta de cumpleaños, sus fans no despegan los ojos de la joven pareja.

Lo que sí es un hecho es que Travis Scott está perdidamente enamorado de Kylie, con quien lleva saliendo desde hace dos años. Cinco días antes del cumpleaños de Kylie, el cantante superó las expectativas de toda novia cuando llenó la casa de su chica con pétalos y arreglos de rosas que, según confirmó E! News, tuvieron un costo aproximado de 25 mil dólares.