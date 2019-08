Emma Stone interpretará a ESTA genial villana de Disney, ¡y estamos ansiosos por verla!

Emma Stone será la mala en su próximo papel. La actriz de La La Land ha sido elegida para interpretar a Cruella de Vil en la película live-action de Disney Cruella. En la cinta, la actriz de treinta años de edad será la infame villana de 101 Dalmatians quien está obsesionada con capturar cachorros. El estreno del filme está programado para diciembre 2020. Hasta el momento no tenemos más detalles sobre el plan de trabajo de la película o cuándo se realizará.

En 1996 Glenn Close interpretó al personaje fumador de cigarrillos que usaba abrigos de pieles. La Cruella de Glenn también era directora de una casa de modas. Se reportó que Emma ha sido conectada con la película bajo la dirección de Craig Gillespie, quien también tuvo a su cargo I, Tonya. Otra Emma famosa formará parte del elenco y se trata de la actriz británica Emma Thompson, aunque todavía no se anuncia cuál será su personaje.

La artista de sesenta años de edad no es ajena a las nuevas versiones en live-action. En 2017 Emma interpretó a Mrs. Potts en Beauty and the Beast y en 2013 protagonizó Saving Mr. Banks como la autora de Mary Poppins, P.L. Travers. Joel Fry, conocido por su papel en la exitosa serie de HBO Game of Thrones, también se unirá a las dos Emmas en este proyecto. Joel dará vida a Jasper, uno de los torpes ladrones que trabajan con Cruella para secuestrar a los 101 dálmatas.

Emma Thompson también participará en la película cuyo estreno está programado para diciembre 2020

Disney no ha dado señales de bajar el ritmo en lo referente a producir nuevas versiones live-action. El mes pasado se estrenó The Lion King, estelarizada por Beyoncé Knowles, Donald Glover y Belly Eichner. Este mismo verano se reveló que la protegida de la intérprete de Lemonade, Halle Bailey, interpretará a Ariel en la versión live-action de The Little Mermaid.