Danny Trejo, de 'Machete', rescató a un bebé de un accidente de auto

Danny Trejo es un rostro familiar gracias a sus memorables papeles en películas como Machete, Spy Kids y From Dusk 'Til Dawn, pero el actor de 75 años demostró que también es un hombre de acción en la vida real cuando rescató valientemente a un bebé de un automóvil volcado tras un accidente en un suburbio de Los Ángeles. La también estrella de Dora and the Lost City of Gold fue testigo de cómo dos vehículos chocaron en una intersección y junto a una transeúnte se apresuró para rescatar al niño atrapado en una SUV que se había volcado en el acto.

Danny, visto aquí con su coprotagonista de Dora, Isabela Moner, en julio, sacó a un bebé de una SUV volcada en Los Ángeles este lunes.

Según los informes, Danny y la otra testigo, identificada como Monica Johnson, se apresuraron al SUV e hicieron todo lo posible para liberar al bebé y a su abuela, quien también estaba atrapada dentro del vehículo. El veterano de Hollywood pudo meterse en el auto, pero no liberar al bebé del asiento del automóvil. Al final la Sra. Johnson lo logró y su compañero héroe, Danny, sacó al bebé del auto.

En 2010, el actor protagonizó Machete, de Robert Rodriguez, junto a Jessica Alba

Luego, el actor mantuvo al pequeño distraído con una adorable estrategia de superhéroe mientras los servicios de emergencia auxiliaban a la abuela, quien todavía estaba atrapada en el vehículo. "[El bebé] entró en pánico. Le dije: 'Está bien, tenemos que usar nuestros superpoderes'. Entonces gritó: '¡Superpoderes!' y comenzamos a gritar '¡Superpoderes!'", dijo Trejo a KABC News, con un sombrero decorado con el logotipo de su restaurante, Trejo's Tacos. "Le dije que hiciera esto, con los músculos. Él dijo: 'Músculos'. Ahora tenemos una especie de vínculo". Danny agregó: "Lo que salvó a ese pequeño niño fue ese asiento para bebés en el automóvil, lo juro por Dios".

Si bien a menudo interpreta a los villanos en la pantalla, la estrella definitivamente tiene un gran corazón en la vida real. Después de la casi tragedia, dijo: "Todo lo bueno que me ha sucedido ha dado como resultado directo de ayudar a alguien más. Es todo".