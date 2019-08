'La quiero y la adoro', papá de Ana Bárbara cuenta cómo fue su esperado encuentro

Con una sonrisa mucho más iluminada que la última vez que fue entrevistado para la televisión, Don Antero, el padre de Ana Bárbara, contó que está más alegre luego del reencuentro con su hija. Luego de un par de años alejados, ambos pudieron abrazarse, una bella situación que la cantante reveló y de la que poco a poco se han ido revelando detalles.

Ana Bárbara y Don Antero se reencontraron hace unos días después de años sin comunicación

"Esto vino de la nada. Me habló Ana Bárbara hace como unos 15 días y me dijo: 'Papá, voy a estar en San Luis, quiero que vayas'. Después de dos años se me hizo raro", dijo a El Gordo y la Flaca el padre de la cantante.

Don Antero reveló que aunque le había caído de sorpresa la llamada, dudó en ir al encuentro al que su hija lo había citado. "Me dio no sé qué y dije: 'a lo mejor es la última vez que me ve. Mejor voy'", contó entre risas seguro de haber tomado la decisión correcta.

Ana Bárbara se había mostrado muy sensible al hablar sobre los problemas con su padre

El amoroso padre recordó los detalles de aquella visita y dijo: "Ya llego yo casi al punto al que iba a salir (al escenario) y me meten al camerino. Estaba ella con el Gobernador y con varia gente ahí", dijo sobre el ambiente que los rodeaba.

El gran momento que habían esperado por mucho tiempo

El reencuentro entre padre e hija fue todo menos incómodo. No hubo silencios entre ambos ni charlas pendientes que pudieran hacerlos molestar. En cambio, la cantante se mostró de lo más emocionada por volver a ver a su papá.

Ana Bárbara estuvo acompañada en ese lindo momento por su hijo mayor, Emiliano

"Me ve: '¡Papi!', y se me abalanza", contó Don Antero con una gran sonrisa que no puede disimular y que delata la alegría de su corazón. "Sentí bonito. Todavía me quiere", dijo entre risas.

Ahora que el amor vuelve a reinar en esta familia, Don Antero reflexionó sobre la situación. "La vida ya está corta para mí en cuestión de matemáticas. Entonces morir ahí lastimados, no. Por eso mejor ver a mi hija. La quiero y la adoro. Fueron muchas aventuras", expresó.

Ana Bárbara ahora se muestra mucho más alegre, al igual que su papá

Y ahora quelimaron asperezas, sólo hay una petición que hace el amoroso padre: "Con que me hable, ya con eso me ayuda", dijo haciendo gala de su carácter fuerte.