Ana Patricia Gámez regresa a 'Despierta América', pero no como sus fans esperaban

Hace casi dos semanas, Despierta América dijo adiós a uno de sus más queridos integrantes. Ana Patricia Gámez se despidió del programa –del cual formó parte por más de ocho años—debido a una nueva oportunidad laboral como copresentadora de Enamorándonos USA, el nuevo reality de UniMás. A unos días de haber salido de ‘La Casita Más Feliz de la Televisión’, Ana Patricia regresó para saludar a sus amigos y colegas y por supuesto para hablar de su próximo proyecto en la televisión.

En septiembre próximo, Ana Patricia conducirá junto con Rafael Araneda, el programa de Enamorándonos USA

La presentadora fue recibida con mucho cariño por los miembros de la producción, así como por sus compañeros, quienes la saludaron cálidamente. "Buenos días estoy en Despierta América. No es un dejavú, ni un programa grabado", dijo Ana en una serie de videos publicados en sus redes sociales. Y es que fans de la conductora la han extraño mucho en el matutino durante los últimos días y desean verla pronto de regreso como parte del elenco y no como invitada. Sin embargo, eso tendrá que esperar, pues en este momento de su vida, Ana se enfoca en Enamorándonos USA.

El chef Yesus fue uno de los primeros en saludar a Ana Patricia y en su honor, cocinó arepas, uno de los platillos consentidos de la conductora. Aunque la presentadora está a dieta, prometió a su gran amigo comer un par.

El elenco de Despierta América despidió a Ana Patricia hace un par de semanas

Karla Martínez también saludó a Ana Patricia, a quien tenía ya unos días de no ver. A pesar de que son cuñadas, Karla aseguró que no se habían visto desde el pasado 26 de julio, día en el que Ana celebró su cumpleaños y su despedida del matutino de Univision. “Somos cuñadas y no nos habíamos visto desde mi cumpleaños”, indicó Ana en unos videos a través de sus redes sociales. Karla, quien no dejaba de abrazar a la esposa de su hermano, Luis Carlos Martínez, dijo: “Es que no para, es bien callejera y yo, descanso, soy muy floja”.

Luego de saludar a los chicos del programa y de conversar sobre su nueva faceta como presentadora, Ana Patricia dejó el matutino y se fue a una junta de producción de Enamorándonos USA, no sin antes compartir con sus fans lo feliz que se sintió por ver a sus compañeros del show. "Visita corta en Despierta América porque me toca seguir trabajando. Voy a una reunión de Enamorándonos USA. Me encantó estar hoy en el programa, ver a mis compañeros que quiero mucho y saludarlos".

Ya casi llega el gran día

A unas semanas de que arranque la primera emisión de Enamorándonos USA, Ana Patricia se prepara para dar lo mejor de sí ante las cámaras junto a su nuevo compañero, el presentador chileno Rafael Araneda. Luego de visitar su antiguo trabajo, Ana se dirigió a una reunión del programa que presentarán juntos en septiembre próximo y dejó ver la buena química que tiene con 'Rafa'. Además de esto, mantuvo en suspenso a sus fans con el nuevo set del reality, en el cual un grupo de concursantes buscará a su 'otra mitad' ante las cámaras.

Aunque llevan poco tiempo conviviendo, Ana y Rafael se llevan súper bien