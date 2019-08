Ana Patricia Gámez se sincera con sus fans sobre su salida de 'Despierta América'

Ana Patricia Gámez está lista para iniciar una nueva etapa de su vida profesional. Tan sólo hace unos días, la guapa ex Nuestra Belleza Latina dijo adiós a su papel como conductora de Despierta América para unirse en el mismo papel a la nueva producción de Univision, Enamorándonos.

VER GALERÍA

Ana Patricia Gámez se despidió de Despierta América el pasado 26 de julio

Aunque a simple vista parece un cambio sólo de un foro a otro, hay muchas cosas que debe preparar y sentimientos que le causó decir adiós a la que fuera su casa por ocho años. Por ello Ana Patricia Gámez abrió su corazón para responder las dudas de sus fans.

Loading the player...

Notas relacionadas:

- Ana Patricia Gámez compartió su secreto para mantener un matrimonio estable y feliz

- Ana Patricia Gámez sobre su salida de Despierta América: ‘Estoy saliendo de mi zona de confort para hacer Enamorándonos’

"Todo ha pasado súper rápido. Este nuevo proyecto surge para mí, cuando mucho, hace apenas cinco semanas", contó Ana Patricia después de una sesión de preguntas en las redes sociales de parte de sus seguidores.

"No es que yo me quisiera ir de Despierta América, no es que estuviera aburrida de Despierta América, se me dio y me llegó de la noche a la mañana. Me tiene súper entusiasmada, como no lo imaginan", aclaró para aquellos quienes pensaban que se había extinguido su ilusión por estar frente a las cámaras por la mañana.

VER GALERÍA

Ana Patricia cerró un ciclo profesional al despedirse de Despierta América

Una nueva rutina llena de alegría

Ana Patricia agregó que, aunque extrañará a sus compañeros de Despierta América, se siente muy feliz de poder estar en casa en las mañanas. Ahora podrá despertar con sus hijos Liam y Giulietta, y se siente feliz de poder alistar a su pequeña y llevarla a la escuela.

VER GALERÍA

Ana Patricia Gámez está feliz de poder pasar más tiempo en casa con sus hijos

Después de su salida del matutino de Univision, Ana Patricia se tomó unas vacaciones que ya tenía planeadas con su familia. Ese tiempo lo aprovechó para convivir con su padre y sus hijos. Su sonrisa ahora delata la emoción que siente por este nuevo reto, del que no puede más que referirse con ilusión.

VER GALERÍA

Ana Patricia se siente muy emocionada de iniciar este nuevo proyecto

"Estoy muy contenta con lo que he logrado, con lo que he hecho hasta el momento, porque para mí eso es el éxito, ser feliz con lo que haces, con lo que a uno le hace feliz y lo llena", expresó.