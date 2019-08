Alan Tacher y el lindo mensaje de cumpleaños para su hija Hannah

Ante los ojos de Alan Tacher, el tiempo ha pasado muy rápido cada vez que voltea a ver a sus hijos. En especial a Hannah, la mayor de ellos, quien celebró este lunes su cumpleaños número 19. Inmerso en la nostalgia, la felicidad y la alegría de tener una hija como ella, Alan le envió un lindo mensaje a su primogénita no sólo para desearle lo mejor en su día especial; sino para recordarle lo mucho que la ama y que siempre podrá contar con él.

VER GALERÍA

Alan Tacher es padre de cinco hijos: Hannah, Nicole y Alex; de su primer matrimonio. Y Michelle y Liam, junto a su esposa Christy Bernal

"Hijita... hoy que es tu cumple te quiero desear que seas muy feliz y que cumplas siempre tus sueños", escribió el presentador de Despierta América en las redes sociales. Con el corazón en la mano, Tacher se inspiró en los momentos familiares, buenos y malos, que han tenido y que en situaciones como esta cobran sentido pues son parte de su historia y experiencia.

Loading the player...

Notas relacionadas:

- Qué guapa y grande está Hannah, la hija mayor de Alan Tacher

- Alan Tacher se pone nostálgico al visitar a su hija mayor en la universidad

"Y lo sabes... Si me necesitas, llámame. No importa si estoy durmiendo, si tengo problemas propios o si estoy enojado contigo", escribió el amoroso padre. "Si me necesitas y necesitas hablar conmigo, siempre voy a estar ahí para ti, no importa lo grande o pequeño que sea tu problema. Ahí estaré para ti siempre", reiteró Alan a sabiendas de los conflictos que se pueden presentar a esta edad.

VER GALERÍA

Hannah estudia la universidad en Los Ángeles, mientras que Alan vive en Miami

Alan Tacher decoró sus palabras con varias fotografías de Hannah en sus momentos más divertidos, mismos en los que el cariñoso papá continúa viendo a su hija pequeña. "Feliz cumpleaños, hijita hermosa", finalizó el mexicano en su publicación.

Hannah Tacher, un divertido cumpleaños en España

Las palabras de Alan Tacher llegaron a los ojos y el corazón de Hannah a pesar de la distancia. La joven está celebrando este nuevo ciclo de vida en España, donde pasa el verano de lo más divertida junto a sus amigas.

VER GALERÍA

Bajo los rayos del sol y de lo más relajada, así fue como Hannah dio la bienvenida a los 19 años

"Aquí es donde celebré los 19", escribió Hannah al lado de varias fotografías de su viaje. Al parecer la chica está en Cataluña, en donde aprovechó los días soleados para disfrutar la vida debajo de los rayos del sol y a las orillas de un lago.