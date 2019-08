David Zepeda se va a Telemundo de la mano de Aracely Arámbula, ¿qué hará?

Tras una larga carrera llena de éxitos con Televisa, David Zepeda se encuentra listo para su gran debut ahora con la televisora hispana Telemundo. El actor reveló que esta nueva etapa en su vida está por comenzar y lo hará de la mano de importantes y reconocidos colegas en una de las telenovelas más esperadas de los últimos años.

VER GALERÍA

Tras consolidar su carrera como actor con Televisa, el actor confirmó que se integra a Telemundo

En entrevista con la revista People en Español, el mexicano reveló que se acaba de incorporar al elenco del melodrama La Doña 2, el cual es protagonizado por la bella Aracely Arámbula. “Estoy muy contento la verdad. Estoy muy emocionado por este gran reto con Telemundo. Inicio con un gran reto que me apasiona y que desde que me invitaron a participar me dio mucha inspiración ser parte de él”, dijo el actor.

VER GALERÍA

El actor confirmó la noticia en sus rede sociales junto a esta increíble fotografía

David se dijo muy emocionado por iniciar este nuevo ciclo en su carrera, pues confesó sentirse muy seguro de la decisión que tomó al dejar la televisora en la que consolidó su profesión para descubrir nuevos caminos en el terreno actoral. “Me puse feliz en cuanto me llamaron para un proyecto tan importante”, expresó Zepeda. “Me dieron los elementos para hacer estos cambios. Además, haré un personaje grande y complejo. El corazón me dijo que acá (en Telemundo) era mi camino”, agregó.

Más notas como esta:

- David Zepeda, uno de los galanes más atractivos del momento

- David Zepeda en su etapa como cantante

El protagonista de telenovelas reveló algunos nombres de las estrellas con las que compartirá créditos, dejando a sus fans con la necesidad de saber más. “Tengo una gran ilusión. Estaré en La Doña 2 con Aracely Arámbula, Carlos Ponce, Eric del Castillo, entre otros actores”. Sobre el rol que su personaje tendrá en el melodrama David explicó: “Es un triángulo muy peculiar entre Aracely, Carlos y yo”.

VER GALERÍA

David dejó avierta la posibilidad de que en el futuro se graben más temporadas de Por Amar sin Ley

David Zepeda también habló sobre su salida de Televisa y de los proyectos en puerta que podría haber continuado, como la posibilidad de grabar una tercera temporada de Por Amar sin Ley, dejando abierta la posibilidad de que vuelva en un futuro y dando muy buenas noticias a los fans de esta serie. “Tal vez haya temporada tres y cuatro. Hay grandes posibilidades”, finalizó.