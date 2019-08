¡Cubierta de rosas! Kylie Jenner recibió la sorpresa más romántica por su cumpleaños

La cuenta regresiva para el cumpleaños de Kylie Jenner ya inició, y no hay nadie más consciente de ello que su novio y padre de su hija Stormi, Travis Scott. La menor del clan Kardashian - Jenner se llevó una gran sorpresa cuando encontró el recibidor de su hogar en California lleno de pétalos de rosas rojas. "¡Mi casa está cubierta de rosas! @travisscott y aún no es mi cumpleaños. Oh por Dios", escribió la empresaria, quien también dejó ver algunos hermosos arreglos de esta bella flor en la decoración del lugar.

La pequeña Stormi no paraba de jugar con las flores al mismo tiempo que mamá, emocionada, mostraba al mundo el bello regalo que había recibido de su pareja. "¡¡Feliz cumpleaños. Esto apenas empieza. ¡Te amo!", se puede ver en una tarjeta enviada por el cantante, cuyo nombre real es Jacques Berman Webster II.

De acuerdo a E! News, para sorprender a Kylie de esta manera, Travis Scott gastó cerca de 25 mil dólares en rosas. El próximo 10 de agosto Jenner cumplirá 22 años, y los regalos del hombre que la ama parece que continuarán hasta esa fecha, quizá aumentando el nivel de sorpresa y ternura -algo que desde ya parece complicado-.

Kylie Jenner cumplirá 22 años el próximo sábado y los regalos ya empezaron a llegar a su hogar

El año pasado Travis le obsequió a su novia un Rolls Royce de los años 50 con un costo de entre 25 y 85 mil dólares. ¡Si eso no es amor, entonces no sabemos qué es! Da play al video y no te pierdas la maravillosa sorpresa que Kylie Jenner recibió días antes de su cumpleaños.