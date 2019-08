Marlene Favela celebra su cumpleaños más especial en la dulce espera de Bella

Marlene Favela está llena de dicha en una de las mejores etapas de su vida personal. Justo en la dulce espera de su hija Bella, la actriz celebró su cumpleaños más especial, pues lo hace con la esperanza de pronto tener en sus brazos a su bebé, quien desde ahora llena de alegría sus días. Reflexiva, feliz y más bella que nunca, Marlene compartió una pequeña sesión de fotos con la que enmarcó este cumpleaños con un sentimiento y emoción que jamás había tenido.

Marlene Favela se encuentra en la dulce espera de su hija Bella

"¡¡Cada año doy gracias a Dios por la increíble y maravillosa vida que me regaló, el universo no me ha negado nada, he tenido más de lo que siempre soñé, esta vida a sido muy generosa conmigo en todos los sentidos y siempre pensé que ya lo tenía TODO!!", escribió la cumpleañera en su día, junto a las imágenes en las que se nota la ilusión de una futura mamá.

"Y llegaste tú a latir tan fuerte que me estremecí, a enseñarme cada instante que te siento en mi vientre a amarte de una forma que no conocía incluso aún sin haberte visto", agregó dirigiéndose a su hija.

"¡¡Bella eres el regalo más hermoso de mi existencia!! Happy birthday to me", finalizó su publicación que además de ganar el corazón de más de 42 mil personas, fue el lugar ideal para enviarle mensajes felicitándola por un año más de vida.

Marlene Favela cumplió 42 años con el mejor regalo que la vida le pudo dar: su bebé

El cariño que recibió de parte de sus seguidores fue tan grande como la alegría de Marlene al verlos. "Gracias, gracias por todos sus mensajes, videos, fotos, etc... por mi cumpleaños. ¡Me hicieron muy feliz! Los amo", escribió como agradecimiento para quienes se tomaron un momento del día con el fin de felicitarla.

Todo por su pequeña

Marlene Favela ya cuenta los días para poder tener a su hija en sus brazos, pero mientras llega el gran momento en el que la cigüeña toque a su puerta, la actriz hae lo posible por llevar un embarazo sano. Incluso si eso significa renunciar a uno de sus accesorios favoritos: los zapatos de tacón.

Marlene Favela dijo adiós a los zapatos altos por el bien de su embarazo

"Vengo a un programa y le debo un respeto al público y a mis compañeros, pero yo en mi diario ando en tenis, desde que cumplí cinco meses yo ya no me pongo tacones", dijo orgullosa la futura mamá, quien compartió ese detalle de los meses de embarazo al que muchas mujeres se deben adaptar.

A veces sí, para la foto, pero traigo mis zapatitos de piso, me pongo los taconcitos, la fotito y luego ya me los cambio. Por la postura, aunque no tengo una barrigota, de todas maneras hay que cuidar la espalda", explicó.