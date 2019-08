Ana Bárbara cuenta los motivos que propiciaron el reencuentro con su papá

Cuando el corazón llama, no se equivoca. Y eso es precisamente lo que le sucedió a Ana Bárbara hace unos días, cuando después de una racha de silencio entre su padre y ella, se reencontró con el hombre que siempre tendrá un lugar muy especial en su vida. Luego de publicar una bella postal con la que confirmaba que se habían limado asperezas, la cantante contó a varios medios de comunicación qué la motivó a esta emotiva reunión.

Ana Bárbara posó muy sonriente junto a su padre, Don Antero, y su hijo mayor, Emiliano

"El amor es el amor y el agradecimiento que tengo por la vida. Porque si yo vivo y respiro a mis hijos es porque estoy en este mundo y eso fue gracias a mis padres y eso no lo puedo cambiar por nada", dijo la intérprete de Bandido a su encuentro con la prensa minutos antes de tomar un vuelo.

Ana Bárbara y su padre llamaron la atención de la gente luego de que ella rompiera en llanto en una conferencia de prensa al ser cuestionada por él. Ahora, esos días de tristeza han quedado atrás gracias al cariño que pudo más que el orgullo. "En homenaje a eso siempre voy a estar en la mejor disposición de dar lo que yo pueda de amor y aceptar lo que me den de amor", agregó.

Así se sintió Ana Bárbara al reencontrarse con su padre

La foto que publicó la cantante de este lindo momento sorprendió de forma positiva a sus seguidores, quienes habían expresado en comentarios que deseaban que retomara la comunicación con su padre. Y aunque al principio no contó cómo había sido ese momento tan esperado, esta vez dio un panorama general de lo que sucedió.

Ana Bárbara se sintió muy feliz de poder ver a su padre, aunque al principio creyó que se trataba de una broma

"No hubo palabras, solamente me dio mucho gusto sentir una cosa linda en mi corazón", dijo al ver a su papá. Al principio, la mexicana incluso pensó que se trataba de una broma por parte de un medio de comunicación, aunque bastaron unos segundos para darse cuenta de que no era así. Junto a ella, su hijo mayor, Emiliano, presenció este emotivo momento familiar.

Con fotos de hace años, la cantante recuerda su infancia como uno de los tiempos más felices de su vida

"Le dije: 'gracias por venir'. También le dije que se quedara", recordó Ana. "Solamente abrazo el momento en el que pude lograr estar otra vez con alguien tan importante en mi vida que es mi padre", agregó sonriente.