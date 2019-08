Eugenio Derbez y la felicitación más emotiva para su hija Aitana

¡Los Derbez están de fiesta! Y no es para menos, pues este 4 de agosto es el cumpleaños de una de las integrantes más pequeñas de este famoso clan. Se trata de la bella Aitana, la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quien cumple 5 añitos. La pequeñita ha recibido muestras de cariño por todos lados. Sin embargo, fueron los mensajes de cumpleaños de sus papás los que nos han robado el corazón.

VER GALERÍA

Eugenio y Alessandra felicitaron a su pequeña con tiernos mensajes

A través de sus redes sociales, la pareja de famosos ha compartido fotografías y videos en los que la protagonista es la cumpleañera. El primero en hacer pública su felicitación fue el protagonista de la película Dora and the Lost City of Gold, quien compartió un emotivo clip en el que el actor le dio algunos consejos para su vida y envió sus cariñosas felicitaciones.

Loading the player...

Eugenio Derbez compartió este mensaje de felicitación para su hija Video: @ederbez

Junto al video, Derbez escribió un lindo mensaje para su hijita en el que le agradeció por todas las cosas positivas que le ha enseñado desde su llegada. “Dicen que los hijos son tus grandes maestros. Aitana llegó a mi vida a darme grandes lecciones. ¡Feliz cumpleaños princesita hermosa! ¡Gracias por llenar el hueco que me hacía falta y ayudarme a ser un mejor papá!”, compartió.

VER GALERÍA

Aitana es la hija menor del actor y la primera que tiene con su esposa Alessandra

Su hermosa madre no quiso quedarse atrás y también compartió con todos sus seguidores un bonito mensaje para su pequeña, en el que se desvivió por su hija y demostró lo orgullosa que está de ser su mami. “Hoy nuestra princesa cumple 5 años, ¡no lo puedo creer! ¡Feliz Cumpleaños Aitana hermosa! Eres lo mejor que nos ha pasado en la vida, te amamos con toda el alma y el corazón. Que Dios te bendiga eternamente mi niña bella”, escribió la intérprete de ¿Dónde están?

Más noticias como esta:

- Aitana, la hija de Eugenio Derbez, es la acompañante más tierna de las alfombras rojas

- Aitana Derbez es la tía más tierna de la pequeña Kailani Ochmann

La confusión de Aitana y Dora la Exploradora

Como bien sabemos, Eugenio Derbez se encuentra en plena promoción de su película Dora and the Lost City of Gold, durante varios encuentros con la prensa, el mexicano ha hablado sobre su experiencia grabando este filme. Y aunque sus anécdotas son de lo más divertidas, ha sido la que involucra a Aitana y a Isabela Moner, la protagonista de la historia, la que más gracia ha causado.

VER GALERÍA

La familia entera acudió al estreno de la nueva película del actor

Y es que según relató Eugenio, él le había prometido a su hija que la llevaría a conocer a ‘Dora la Exploradora’, sin embargo al encontrarse con Isabela, quien da vida a ese personaje en la versión live action de la clásica caricatura, Aitana quedó un poco decepcionada, pues ella imaginaba que en realidad conocería al personaje animado y no a la hermosa adolescente de 17 años.