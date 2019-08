Angelique Boyer se mete hasta la cocina para consentir a Sebastián Rulli

Lejos de las cámaras, Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen una vida llena de momentos inolvidables que en ocasiones muestran al mundo. Uno de ellos fue el que la actriz recién compartió con sus seguidores, en donde pone a prueba su destreza para la cocina preparando una pizza casera. Y qué mejor compañero para esta divertida actividad que Santi, el hijo de Sebastián Rulli, a quien tuvo durante su relación con Cecilia Galliano.

Angelique Boyer puso a prueba su destreza en la cocina para consentir a su novio, Sebastián Rulli

Angelique se metió hasta la cocina para deleitar a su novio, quien hasta hace unos días se encontraba en un estricto régimen alimenticio para mantenerse en perfecta condición para su papel en El Último Dragón. Sin límites de sabor en la cocina, Angelique puso su propio sazón en este platillo que se le antojó a más de uno.

¡Después de algunos intentos, el resultado se veía delicioso!

"¡No se pierdan mi emoción por lograr hacer las primeras pizzas del hogar!", escribió la actriz de origen francés en su publicación, en donde aparece muy feliz con el resultado final en las manos. "Sin duda la práctica ayuda... Los consejos del mejor, mi Arnaud Boyer, y me gusta mucho, así que sabe a amor", agregó la rubia, quien contó con la ayuda de su hermano para que le quedaran pizzas perfectas.

Angelique aclaró que no le salió el platillo a la primera y hubo algunas que "se le pasaron un poquito"; sin embargo quedaron bien para la hora de la comida. Fue entonces cuando contó a sus fans que su novio "ya no come sólo pechuga y lechuga", y que hora puede disfrutar de los sabores creados por su novia.

Sebastián Rulli, feliz con sus chefs favoritos

Para Sebastián Rulli todo fue una verdadera experiencia que lo dejó muy contento junto a su novia y su hijo. Además de Angelique, Santi también hizo de las suyas en la cocina, como lo mostró el actor en sus redes sociales.

Santi también se metió a la cocina para preparar una deliciosa pizza

"¡¡Eres mi cocinera preferida del mundo mundial!! Gracias por alimentar mi cuerpecito y mi corazón", escribió feliz como agradecimiento para Angelique Boyer. De esta forma, la pareja deja entrevisto que la actriz se lleva muy bien con Santi, el hijo de su novio, aunque los momentos que pasan juntos prefieren mantenerlos fuera del ojo público, pues respetan la privacidad del niño quien aún es menor de edad.