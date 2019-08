Tienes que ver cómo reaccionó Gaby Espino cuando le preguntamos por Jaime Mayol

Gaby Espino solía llevar una vida privada alejada de los reflectores, sin embargo, poco a poco ha ido compartiendo parte de su entorno familiar a través de las redes. Aunque ya es cada vez más abierta respecto a sus hijos, Oriana y Nickolas, parece que con sus relaciones personales no lo es tanto y cuida al máximo su privacidad. Tras su presentación en La Hora HOLA de ¡HOLA! TV con Maky Soler, la venezolana fue entrevistada por HOLA! USA y ante nuestras cámaras, habló sobre algunos temas personales, así como de Jaime Mayol, su más reciente galán.

Por la cara que puso la también presentadora de MasterChef Latino, parece que no se esperaba esa pregunta, ya que el tema de su vida personal se había relajado un poco, debido a que desde hace tiempo no ha sido fotografiada con el puertorriqueño. Después de conversar sobre sus próximos planes profesionales, llegó la pregunta: “¿Y Jaime Mayol?”. Segundos después –y con una expresión de incredulidad—Gaby respondió: “¿Jaime? En Puerto Rico, chévere”.

Esta fue la expresión de Gaby Espino cuando escuchó el nombre de Jaime Mayol

Pero ahí no terminaron las preguntas sobre su situación actual, ya que quisimos ir más allá y le preguntamos si seguían juntos. La actriz de telenovelas como Más Sabe el Diablo no confirmó que aún fueran pareja, pero tampoco reveló si ya estaba soltera de nueva cuenta. “¡Ah no! ¿En serio? Mucha cosa personal, ya”, respondió entre risas y lanzó unos besos a la cámara.

¿Qué ha pasado entre ellos?

Lo cierto es que la relación entre Gaby Espino y Jaime Mayo es todo un misterio, pues desde hace tiempo no han sido vistos juntos y las publicaciones en sus redes sociales han cesado; la última vez que compartieron fotos juntos y mensajes de amor fue el pasado 14 de febrero con motivo del Día de San Valentín.

Esta fue la última foto que Gaby compartió en sus redes sociales con Jaime Mayol

A pesar de que las muestras de afecto entre ambos ya no son tan constantes en las redes sociales, hace unos días Gaby dedicó unas lindas palabras a los padres de Jaime, quienes celebraron su 41° aniversario de casados. “¡Qué bellos! Inspiración y ejemplo para todos nosotros”, escribió la también empresaria y agregó los emojis de un corazón rojo y unas manos como orando. Al presentador de televisión le agradó tanto el comentario de Gaby, que le dio un ‘me gusta’, pero nada más.