Irina Baeva explica la salida de Gabriel Soto de 'El Gordo y la Flaca'

Luego de que Gabriel Soto se retirara molesto de las instalaciones de Univision momentos antes de su entrevista pactada con El Gordo y la Flaca, el actor se dio mucho de qué hablar. Sus declaraciones señalaron a Lili Estefan y Raúl de Molina como "hostiles" por hacer una broma sobre su vida personal que no fue para nada de su agrado. Y justo en ese momento se encontraba junto a él su novia, Irina Baeva, quien rompió el silencio sobre la comentada situación que ambos vivieron en Miami esta semana.

A su llegada a la Ciudad de México, Irina Baeva conversó para las cámaras y micrófonos de la prensa, a las que dijo que entre ella, Lili Estefan y Raúl de Molina no hay ningún problema. "Yo realmente venía acompañando a Gabriel por la única razón que de ahí directamente nos íbamos al aeropuerto", explicó la actriz rusa sobre su presencia en la televisora.

Raúl de Molina y Lili Estefan hicieron un comentario sobre la vida personal de Gabriel Soto que no agradó a l actor

"Vi los comentarios, yo lo que siempre pienso es que cada quien es libre de opinar lo que quiera pero siempre con respeto", expresó Irina sobre las palabras con las que Lili Estefan y Raúl de Molina anunciaban que Gabriel Soto los acompañaría en el programa.

"Entonces en el momento en el que vimos eso pues la decisión obviamente siempre fue de Gabriel porque yo ni siquiera iba de invitada al programa, yo no iba a salir en el programa”, agregó sobre el momento en el que ambos abandonaron las instalaciones de Univision.

La protagonista de Vino el amor agregó que ninguno de los conductores se disculpó con ellos mientras seguían en la televisora, aunque sí hablaron al respecto. “En ningún momento nadie se disculpó por los comentarios y pues la decisión que tomó Gabriel obviamente pues yo estaba con él y pues yo me fui con él”, contó.

A pesar de todo lo ocurrido y las publicaciones de Gabriel que la situación desató, Irina asegura que entre ella y Lili Estefan no quedaron fricciones. "Platicamos tanto con Lili Estefan como con Raúl y no hubo ningún problema, de verdad. No hay ninguna molestia", contó la rubia a las cámaras de El Gordo y la Flaca.

Irina Baeva aseguró que entre ella y los conductores de El Gordo y la Flaca no hay ningún problema

El comentario que molestó a Gabriel Soto

Como parte de la promoción de la obra de teatro en la que participa, Gabriel Soto se encontraba en Miami ofreciendo entrevistas para varios medios. Uno de ellos era el programa El Gordo y la Flaca, en donde el actor estaría como invitado.

Al inicio del show, Lili Estefan y Raúl de Molina presentaron a Soto, de quien dijeron "tenía mucho de qué hablar". Seguido a ello, Lili Estefan, quien hace unos meses tuvo una opinión firme sobre la separación del actor y su ex esposa Geraldine Bazán, dijo: "Él no escuchó todo lo que se dijo aquí en el programa".

Gabriel Soto se molestó por el juego de palabras de Raúl de Molina en el que se refirió a su vida personal e Irina BAeva apoyó su decisión

Lili anunció que Gabriel iba a promocionar la obra Cleopatra Metió la Pata, lo que provocó que Raúl dijera: "E Irene Baeva (sic) metió la pata. ¡Mentira, fue Gabriel el que metió la pata!". Gabriel Soto, que escuchó todo desde su camerino, se molestó por la forma en la que los conductores se refirieron a su vida personal y decidió marcharse sin hacer presencia frente a las cámaras.