La hija de Edith González no tendrá la fiesta de quince años que su mamá planeó para ella

El próximo 17 de agosto la hija de Edith González , Constanza Creel, celebrará su cumpleaños número 15 pero, contrario a lo que hasta el momento se ha publicado, no tendrá la gran fiesta de quince años que su mamá quería para ella. De acuerdo con reportes de Univisión, días antes de su fallecimiento la actriz pidió a su gran amiga Katie Barbieri que organizara la fiesta para su pequeña. Ella soñaba con todos los invitados vestidos de gala. Ella quería la mejor fiesta de la historia para su ‘Cons’. Sin embargo, en una reveladora entrevista con el periódico Reforma, el hermano de Edith, Víctor Manuel, explicó todas las razones por las cuales esto no sucederá y actualizó al público sobre cómo se siente la rubia adolescente.

MÁS: Vanessa Bauche aclara que ella no será la encargada de publicar los escritos de Edith González

Edith González quería la fiesta de quince años más grande para Constanza

“No hay nada todavía”, dijo Víctor Manuel al periódico sobre los preparativos, “pero lo que sí sabemos de cierto es que no haremos una gran celebración, no reservaremos un salón de fiestas, no habrá chambelanes ni discurso del tío Víctor… nada de eso”. El motivo de esta decisión es obvio. Debido a las trágicas circunstancias, la familia optará por una reunión íntima. “Su ilusión era tener una fiesta tradicional de 15 años con chambelán y todo el rollo, pero ante los acontecimientos, ya nada de esto se hará, si habrá algo, será absolutamente familiar. Todavía no sabemos si desayuno, comida o cena, pero será un evento de bajo perfil”, agregó. De acuerdo con la misma entrevista, Santiago Creel, padre biológico de Constanza y a quien en fechas recientes se le otorgó su custodia legal, también asistirá al evento.

Loading the player...

MÁS: A un mes de su fallecimiento, así recordó Lorenzo Lazo a su amada Edith González

Constanza misma decidió cómo quería celebrar su día especial, pero sus deseos han cambiado desde la muerte de su madre. “Ella quiere algo pequeño y privado”, dijo Víctor Manuel. La actriz falleció el pasado 13 de junio después de una larga batalla contra el cáncer. A pesar de que Constanza ha mostrado valentía hacia el mundo, aún es muy pronto para una gran celebración. “Ella la echa de menos. Juega con sus amigos, pero no es como solía ser. Es muy reciente, apenas un poco más de un mes, pero ella muestra la fortaleza que heredó de su mamá”, puntualizó el hermano de Edith.

“Es el amor de mi vida”, escribió Edith junto a esta nostálgica fotografía de Constanza, “Es tierna, inteligente, es graciosa, ama la música, tiene su corazón enorme, Dios me la prestó y yo creo que es mía."