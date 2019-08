Salma Hayek y el gran secreto que tuvo que ocultarle a su esposo

Salma Hayek sí sabe cómo guardar un secreto real. La actriz mexicana, quien fue elegida personalmente por Meghan Markle para aparecer en la portada de la revista Vogue británica de septiembre, reveló en una reciente entrevista con CNN que no podía hablar con nadie acerca de ese proyecto, ni siquiera con su esposo, François-Henri Pinault . “No podía hablar de eso y no lo hice”, dijo la estrella. “Me sentí muy honrada cuando hicimos esa sesión fotográfica. Nadie sabía para qué era. Solo yo y el fotógrafo, Peter Lindberg, lo sabíamos. Todas las chicas eran fotografiadas para la portada pero no sabían que Meghan era el motivo por el cual estaban allí.”

Salma no comentó a su esposo ni a su hija, Valentina, su proyecto con Meghan Markle

La protagonista de Frida es una de las quince mujeres que la Duquesa de Sussex seleccionó para el número “Forces of Change” en el que participó como editora invitada. Recordando cómo se enteró del proyecto, Salma admitió que comenzó con una llamada de Edward Enninful, su amigo desde hace muchos años y editor en jefe de Vogue británica. “Yo estaba en el auto y él dijo: ‘Escucha, voy a poner a alguien al teléfono. ¿Estás con alguien en el auto?’ Respondí que sí y me dijo: ‘No puedes decir el nombre de la persona que llamaré’. Francamente pensé que se trataba de una broma. También somos amigos muy cercanos de Naomi Campbell. Pensé que me estaban tomando el pelo, ¿sabes?,” explicó. “Dije: ‘Claro, ella está en Londres y va a comunicármela’. Pero entonces pasó algo de tiempo antes de que la otra persona se pusiera al teléfono”.

Sin embargo, no era Naomi sino nada menos que la Duquesa de Sussex. “Ella se presentó; fue muy amable, afectuosa y sencilla”, comentó Salma. Entonces Meghan comenzó a explicarle su “proyecto de apoyo para las mujeres”. “Me emocioné. Estoy pensando e intentando encontrarle lógica a ese extraño día.”

Salma continuó: “[Meghan] me explicó su pasión por las mujeres y por lo que ocurre en la actualidad. Después dijo que está haciendo esto con Vogue británica. Ella dijo, ya sabes, que era la editora invitada de Vogue británica y yo pensé que sería un artículo sobre lo que estamos haciendo, ya sabes, con Kering y otras mujeres, pero ella dijo que no. ‘Haré [una portada], yo no estaré en la portada sino que pondré en ella a mis mujeres favoritas. En definitiva, tú eres una de ellas. Tú eres una de las primeras’. Yo me quedé en shock por completo. No lo esperaba. Ella comenzó a explicarme que me ha observado y por qué yo”.

Meghan Markle es la editora invitada del número de septiembre de la revista Vogue británica

Aunque estas celebridades no se conocen, Salma bromeó que “quizás” ahora lo hagan, aunque aclaró: “Tal vez no sea algo que suceda”. La actriz, quien también aboga por los derechos de las mujeres, agregó: “Creo que hicimos una conexión desde antes incluso de hablar. Mi asombro es porque esta persona ha estado observándome y yo no tenía ni idea. Es hermoso y en verdad creo que existe una conexión entre ambas”.

