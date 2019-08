La cintura de Thalía ¡es aún más pequeña! Tienes que ver cuánto bajó

Todos lo sabemos… Thalía tiene una de las cinturas más chicas del mundo, pero no conforme con eso, decidió ir más allá y sorprendernos con sus nuevas medidas. La intérprete de éxitos como No Me Acuerdo y Lento se puso en manos de un entrenador físico, quien puso a la artista bajo una extrema rutina de ejercicios que la llevó a cumplir sus objetivos: reducir sus medidas y bajar su nivel de grasa corporal.

Thalía se sometió a un reto de 12 semanas para moldear su cuerpo

A través de sus redes sociales, la cantante presumió sus resultados junto a Jorge Valverde, su entrenador y el responsable de su nueva silueta. La cantante de 47 años compartió lo resultados de su esfuerzo y presumió que logró reducir –su ya mini cintura –en casi una pulgada (2 cm) además de bajó de 24.8% a 2.8% de grasa corporal.

Además de eso, Valverde ayudó a Thalía a nivelar el volumen de sus brazos y por si fuera poco creció el músculo de sus pantorrillas. “Eres muy disciplinada. Tenemos que pulir unas cositas, pero vamos super bien”, dijo el entrenador sobre el desempeño de Thalía, quien va en la semana 5 del reto fitness al que se sometió, el cual tiene una duración de 12 semanas.

El entrenador de Thalía es famoso en el mundo de las celebs, ya que ha trabajado con otros famosos

Una pareja sana

Y es que Thalía no fue la única que decidió trabajar en su físico, ya que su esposo, Tommy Mottola, también esta trabajando con el mismo entrenador. El productor musical –quien recientemente festejó su cumpleaños 70– fue captado in fraganti por su esposa mientras ejercitaba sus bíceps.

Thalía se mostró súper emocionada, pues no puede esperar más a ver los resultados y disfrutar de los músculos de su esposo, con quien festejará 19 años de matrimonio el próximo 2 de diciembre. En sus redes sociales, la cantante compartió una serie de divertidos videos en los que presumió a Tommy en su momento fit.