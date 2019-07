La romántica forma en la que Michelle Renaud y Danilo Carrera cuidan el medio ambiente

En los últimos días, Danilo Carrera se ha mostrado muy preocupado por cuidar el medio ambiente. A través de sus redes sociales ha invitado a sus seguidores a unirse a retos de reciclaje de plástico y ha logrado crear conciencia sobre el cuidado de nuestro entorno entre sus fans. Al parecer, ese espíritu ecologista ha logrado contagiárselo a Michelle Renaud, quien también se ha sumado a las acciones para mantener limpio el ambiente.

Los famosos invitaron a unirse a ellos y preocuparse por el medio ambiente Video: @michellerenaud

A través de sus redes sociales, la guapa actriz compartió una serie de videos en los que se dejó ver de lo más cariñosa con su novio, mientras explicaba las acciones que había decidido tomar para hacer un cambio significativo en el mundo. “Hemos decidido ser ecológicos y caminar a todos nuestros destinos”, dice la actriz de lo más sonriente mientras camina junto a su amado Danilo.

Michelle y Danilo se han mostrado de lo más enamorados en los últimos días

“Aunque no lo crean, toma menos tiempo caminar que ir en coche”, agrega el actor para después ser interrumpido por su novia quien aclara: “En esta ocasión sí, no en todas”. Carrera revira y dice: “No, en la mayoría del tiempo”. “Caminen o (usen) bici”, dicen ambos famosos mientras se miran y sonríen entre ellos como si fueran unos novios adolescentes.

La pareja confirmó su relación el pasado mes de junio

Los enamorados continuaron hablando de las ventajas de cambiar el automóvil por la caminata e incluso en el camino se encontraron a varios amigos, a quienes saludaron de lo más emocionados. “En verdad, recomendadísimo caminar”, termina diciendo el originario de Ecuador.

Reta a sus fans

Hace unas semanas, el actor convocó a todas sus ‘Danilocas’ -como se hacen llamar sus fans-, a unirse a un reto de reciclaje de plástico. A través de sus redes sociales Danilo lanzó el reto al que sin pensarlo sus seguidoras replicaron por todos lados, invitando a otras personas a seguir el ejemplo del protagonista de telenovelas.

Las 'Danilocas' están muy felices por la relación del galán de telenovelas

“Hey! #danilocas ¡están nominadas todas! Imagínense el impacto que haríamos si cada una de las personas que ve este post menciona a dos amigos para hacer juntos este reto de una semana sin plástico”, escribió.