'Me sentí vulnerable', Ángela Aguilar sobre su experiencia al grabar una canción de Lady Gaga

Una de las estrellas juveniles que están causando sensación es Ángela Aguilar, quien a través de la música mexicana se ha ido abriendo paso en una industria dominada cada vez más por la música pop y el reggaetón. Sin embargo, su enorme carisma y su innegable talento la han puesto en el gusto del público y de la crítica, quienes han reconocido que la joven hija del cantante Pepe Aguilar tiene un futuro muy prometedor en la música.

VER GALERÍA

Su belleza e inmenso talento han colocado a Ángela como una de las cantantes del momento

Parte de ese reconocimiento ha venido de la Record Academy, la organización encargada de la organización de la gala anual de los Grammy, quienes la invitaron a participar en la grabación del tema Shallow, canción que Lady Gaga escribió para la película A Star is Born y que en la entrega pasada del codiciado gramófono dorado triunfó en la categoría de Mejor interpretación pop vocal dúo o grupo.

VER GALERÍA

La joven fue invitada a interpretar un éxito de Lady Gaga

A través de un clip que compartió en su canal de videos, la hermosa intérprete habló sobre la experiencia de haber reinterpretado este tema, contando con la aprobación de la mismísima intérprete de Bad Romance. “Me sentí súper vulnerable porque yo estaba en un cuarto solita, cantando en inglés, normalmente no canto en inglés, y tocando el piano”, confesó la joven sobre el momento en el que hizo la grabación.

VER GALERÍA

La joven demostró con maestría su lado más pop

La intérprete relató cómo fue el proceso de grabación, el cual según contó, se tuvo que hacer en una sola toma. “Es una actuación 100% en vivo, es de principio a fin. No es como las grabaciones que puedes cambiar una parte y poner otra, esta era desde el principio hasta el final, no importaba si me salía súper bien la voz. Si no me salía el piano tenía que hacerlo una vez y otra vez, y otra vez”, señaló.

Más notas como esta:

- Así se prepara Ángela Aguilar para triunfar en su primera vez en Premios Juventud

- Ángela, la hija de Pepe Aguilar que conquista con su voz y belleza

Lady Gaga le dio ‘su bendición’

Ángela Aguilar también contó que para poder grabar Shallow, el personal de los Grammy tuvo que solicitar la autorización del equipo de Lady Gaga para poder hacer uso de la obra. Por fortuna, la intérprete permitió que la joven de origen mexicano pudiera reimaginarla y hacer su propia versión.

VER GALERÍA

Ángela contó con la aprobación de Lady Gaga para poder grabar su canción

“Para grabar una canción tienes que tener la autorización de quien la hizo, en mi caso fue Lady Gaga. Así que los de Los Grammy tuvieron que escribirle a la gente de Lady Gaga para ver si me podrían prestar su canción para grabarla e interpretarla. Y no se por qué, pero dijo que sí. Fue un sueño hecho realidad”, puntualizó.