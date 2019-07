Ana Patricia Gámez compartió su secreto para mantener un matrimonio estable y feliz

Sin duda alguna, Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez son uno de los matrimonios más estables y admirados del mundo del espectáculo. Y junto a sus bellos hijos, Giulietta y Gael Leonardo, han formado una familia muy linda. Pero ¿cuál es el secreto de la hermosa presentadora de Univision y de su marido para tener un matrimonio feliz?

La pareja se ha mostrado muy enamorada en redes sociales

En una entrevista reciente, la exestrella de Despierta América confesó cuáles son las claves para mantener una relación estable y sana, a pesar del paso de los años y de los obstáculos que puedan enfrentar como pareja. “Yo creo que confianza, respeto y admiración hacia la pareja”, confesó a la mexicana a la revista People en Español sobre su secreto para mantener un matrimonio feliz.

Y al parecer a ella le ha funcionado muy bien, pues el pasado mes de mayo, Ana Patricia y Luis Carlos cumplieron cinco años de casados y lo celebraron de la forma más romántica posible, como si fueran una pareja de novios. En esa ocasión, la pareja se tomó un descanso de su vida de papás y disfrutaron de una romántica velada que terminó en un apasionado beso.

Ana Patricia y Luis Carlos llevan cinco años de matrimonio

“Gracias por hacerme sonreír de la misma manera durante todo este tiempo. Feliz aniversario Luis Carlos, ¡Te amo!”, fue el mensaje que compartió la exreina de belleza a su guapo marido, para celebrar esta importante fecha en su relación.

¿Un hermanito para sus hijos?

Hace unas semanas, Ana Patricia y Luis Carlos se dieron una romántica escapada a Las Bahamas, en lo que ellos consideraron su segunda luna de miel, pues fue la primera vez que viajaron sin la compañía de sus hijos. Antes de abordar el avión, la bella presentadora de Enamorándonos hizo un video-enlace con sus seguidores y mientras hablaba de sus días de descanso de mamá, su marido la puso en aprietos.

La pareja ha formado una hermosa familia

Y es que justo en el momento en el que hablaba de sus hijos, Luis Carlos la interrumpió, se asomó a la cámara y emocionado dijo: Lo que la sorprendió fue la intervención de su esposo, quien se asomó a la cámara para decir: "Vamos por el tercero (hijo)", algo que puso muy nerviosa a la cuñada de Karla Martínez. "No, no, no. ¡Nada de eso!", respondió Ana Patricia entre risas. Y aunque la sonrisa no se borró de su cara, fue muy firme al decirle a su esposo que no habrá un tercer bebé.