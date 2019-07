'Nunca me había sentido tan amada', Michelle Renaud sobre su relación con Danilo Carrera

A unos meses de que confirmaran su relación, Michelle Renaud y Danilo Carrera continúan disfrutando de su amor y gritándolo a los cuatro vientos. A pesar de que en un principio la pareja fue muy discreta, ahora que todo el mundo lo sabe ya no saben como ocultar todo ese cariño que desbordan por los poros.

Danilo y Michelle mantienen una relación de lo más especial

En una reciente publicación en redes sociales, la bella Michelle compartió una romántica postal en la que aparece con su novio, dándose un beso por demás apasionado, mientras Danilo la carga y la abraza amorosamente. Junto a la imagen, la actriz hizo una confesión que dejó a todos sus seguidores empalagados de tanta miel que derramaron.

La actriz se confesó completamente enamorada de su galán de 'telenovela'

“Una imagen dice más que mil palabras... y yo solo puedo agregar que nunca me había sentido tan amada”, escribió Renaud como pie para su increíble fotografía junto a un Emoji de corazón y etiquetando a su amado ecuatoriano. El mensaje llegó fuerte y claro hasta el corazón de Danilo, quien debajo comentó: “Y tus besos dicen más que mil imágenes! #TeAmo”.

La pareja de actores se conció durante las grabaciones de la telenovela Las Hijas de la Luna

Los followers de la protagonista de Las Hijas de la Luna -telenovela en la que trabajó junto a Danilio Carrera-, no se resistieron y debajo aplaudieron el amor que ambos se profesan a diario públicamente y los invitaron a mantener la llama de su amor siempre encendida.

¿Quiere tener hijos con Danilo?

En un reciente encuentro con la prensa, Michelle habló sobre su relación con el actor e hizo algunas revelaciones en cuanto a su en un futuro le daría un hermanito a su hijo Marcelo y si lo haría de la mano de su actual pareja.

Michelle es madre de un guapo pequeño de nombre Marcelo

“Se me hace muy pronto para saber, o sea sí quiero ser mamá de más hijos, por supuesto. Si es con Danilo, sería yo la mujer más… Me encantaría no conocer a nadie más y que mi relación con Danilo funcionara y claro que tener familia, pero ahorita todavía no estamos en ese canal”, dijo a medios como La Cuchara WTV.