Aitana, la hija de Eugenio Derbez, es la acompañante más tierna de las alfombras rojas

Para Eugenio Derbez no hay nada que lo llene de más orgullo que tener el apoyo de su familia en cada uno de sus proyectos, y el pasado domingo 28 de julio fue uno de esos días especiales en los que contó con el apoyo de su esposa, la actriz Alessandra Rosaldo y la pequeña Aitana Derbez, la hija de ambos. La familia de tres acudió al estreno de la película Dora and The Lost City of Gold (Dora y la ciudad pérdida) en la cual Eugenio comparte créditos con Isabela Moner, Eva Longoria, Michael Peña, entre otros talentosos actores.

¡Qué bonita familia! Eugenio Derbez acompañado por su esposa e hija

La pequeña de 4 años se convirtió en el centro de atención cuando desfiló por la red carpet de los Regal Cinemas en Los Ángeles, de la mano de sus papás. Aunque es apenas una niña, esta no fue su primera alfombra roja y lo mejor de todo es que demostró un dominio ejemplar a su paso, sin embargo, hubo momentos en los que la pequeña Aitana, se mostró un poco tímida. Haciendo a un lado la timidez, Aitana sacó un par de binoculares y al más puro estilo de Dora la exploradora, posó para las cámaras.

¡Buscando aventuras al estilo de Dora, la exploradora!

Para esta ocasión tan especial, Aitana lució un vestido de lentejuelas y un par de balerinas con cintas plateadas. En tanto, Alessandra optó por un jump suit strapless en color anaranjado, mientras que Eugenio lució muy elegante con un traje gris.

Alessandra dedicó unas palabras a su marido, quien trabajó intensamente en este proyecto

En sus redes sociales, Alessandra compartió una hermosa postal familiar en la que aparecen los tres posando súper divertidos poco antes de entrar al evento. La cantante acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó todo su amor y admiración al también productor, con el que recién celebró su séptimo aniversario de bodas. “No podemos estar más emocionadas y orgullosas de por fin ver el resultado de tantos meses de trabajo y filmación en Australia. Te deseamos todo el éxito del mundo mi amor. Te amo”.

'Dora, la exploradora' los llevó por Australia

El filme Dora and the Lost City of Gold, dirigido por James Bobin, supuso un gran desafío para Eugenio Derbez, no solo por el hecho de ser un nuevo reto profesional en su carrera, sino porque su participación en este filme lo llevaron a él y a su familia a mudarse a Australia por varios meses, ya que en ese lugar se llevó a cabo la filmación.

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y su hija vivieron por unos meses en Australia

Aunque estuvieron alejados de sus seres queridos y amigos más cercanos, Eugenio confesó que ese tiempo juntos en Australia reforzó aún más el lazo familiar entre los tres. En una entrevista en noviembre de 2018 con Andrea Legarreta para el programa Hoy, el comediante reveló que a pesar de tener una agenda de lo más agotadora en las filmaciones de Dora and the Lost City of Gold, encontró el tiempo para cenar todos los días con su esposa e hija.

“Siempre ando de arriba para abajo trabajando y no siempre tengo tiempo de estar con la familia. Acabo de estar en Australia cuatro meses filmando todos los días, yo salía a las cuatro de la mañana todos los días, pero tenía la oportunidad de regresar a las 7 de la noche todos los días y cenar con 'Ale' (Alessandra Rosaldo) y con mi niña”, explicó.