Kylie Jenner y el definitivo final de su amistad con Jordyn Woods, ¿por otro ex de Khloé Kardashian?

La amistad de Kylie Jenner y Jordyn Woods jamás volvería a ser igual luego de que la modelo fuera sorprendida en una situación bastante comprometedora con Tristan Thompson, el ex de Khloé Kardashian. Desde aquel día se rompió un lazo de confianza que difícilmente se podría arreglar y, aunque Kylie se mostró del lado de su familia, aún parecía mantener la esperanza de retomar su amistad con la chica que llegó a considerar casi su hermana. Una esperanza de la que ya no queda nada, al menos en el mundo virtual.

VER GALERÍA

Kylie Jenner rompió los lazos de amistar con Jordyn Woods luego de que fuera captada muy cerca de Tristan Thompson, el entonces novio de su hermana Khloé

En una época en la que las redes sociales dicen más que mil palabras, Kylie Jenner cortó de la forma más definitiva su relación con Jordyn Woods. En días recientes, la joven millonaria dejó de seguir en sus perfiles sociales a quien fuera su BFF, un hecho con el que grita al mundo que no quiere saber más de ella.

Loading the player...

¿La razón? Todo parece indicar que fue por otra situación que involucra a uno más de los ex novios de Khloé. Jordyn fue vista en un bar con un grupo de amigos entre los que se encontraba el basquetbolista James Harden, quien hace un tiempo fue el interés amoroso de KoKo. Ambos estuvieron muy contentos juntos, bailando, compartiendo una pipa de hookah y bastante cercanos; algo que Kylie consideró como suficiente para saber que entre ella y su amiga ya nada sería lo mismo.

Notas relacionadas:

- La increíble habitación de juegos que tiene Stormi en la oficina de su mamá, Kylie Jenner

- Khloé Kardashian y Tristan Thompson se reencuentran por el cumpleaños de su hija

Al igual que Kylie, sus famosas hermanas dejaron de seguir desde meses atrás a Jordyn en sus redes sociales, incluso cortaron todo tipo de comunicación con ella tras la petición de la madre de a familia más famosa de la televisión. Kris Jenner fue muy clara con Woods cuando le dijo que si no se disculpaba con Khloé, entonces debería mantener su distancia de los miembros de su familia.

Kylie Jenner y el intento de mantener su amistad con Jordyn Woods

Para Kylie Jenner enterarse de la traición de Jordyn Woods no fue nada agradable. Por días se mantuvo incrédula de lo que había hecho su amiga, a quien le había brindado su confianza por completo al grado de vivir juntas en la mansión de la empresaria.

VER GALERÍA

Para Kylie fue muy difícil aceptar que su mejor amiga, a quien confiaba todos los aspectos de su vida, había traicionado de esa forma a su familia

Kylie incluso intentó mantener viva la relación, aunque con algunos límites. Sin embargo, ya no confiaba en aquella chica que conoció desde pequeña, según reveló en Keeping Up with the Kardashians. "Le dije: 'Tengo miedo de ti ahora. Eres capaz de despertarte a la mañana siguiente con una sonrisa en la cara. ¿Cómo no estabas pensando en True, ni en Khloé, ni en mí? Sólo estabas pensando en ti y mira lo que hiciste'", explicó la menor de la familia sobre la traición de su amiga.

Tras cincon meses de altibajos, revelaciones y ver el sufrimiento de su hermana mayor; Kylie optó por decir adiós a una etapa de su vida, volviéndose mucho más selectiva de sus amistades. Jordyn, hasta el momento, aún la sigue en sus redes sociales, al igual que a la cuenta de la famosa línea de su ex BFF, Kylie Cosmetics.

VER GALERÍA

Kylie Jenner ahora es más selectiva con sus amistades, pues antes que nada está su familia