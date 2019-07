Michelle Renaud y Danilo Carrera disfrutan de una romántica noche de fiesta

¡El amor está en el aire! Michelle Renaud y Danilo Carrera continúan disfrutando de su amor y derritiendo miel a donde quiera que van. Tras haber confirmado su relación, la pareja de famosos se ha dejado ver de lo más enamorada y feliz, sin temor al qué dirán. A través de sus redes sociales, hemos sido testigos de cómo sus tiernos intercambios de palabras y de la evolución de su romance.

Danilo y Michelle disfrutaron de su amor en una noche muy divertida Video: @danilocarrerah

Justo así sucedió la noche del sábado, cuando Michelle y Danilo disfrutaron de una divertida noche de fiesta, en la que no hicieron falta los abrazos, los besos y los arrumacos. Los famosos asistieron al cumpleaños de una amiga de Michelle y por lo que se observa en los videos que compartieron en sus respectivas redes, lo pasaron de lo mejor.

La pareja ha mostrado su amor de una forma muy tierna

A pesar de que en un principio se mostraron un poco discretos respecto a su relación e incluso horas antes de confirmar que eran novios lo negaron ante la prensa, Michelle y Danilo ahora mostraron el lado más puro de su noviazgo y se dejaron ver de lo más cariñosos y besucones durante su noche de juerga.

Michelle y Danilo confirmaron su romance con esta fotografía

De acuerdo con Michelle Renaud, fue Danilo quien la animó a hacer pública su relación, tras varios meses de romance secreto y tras estar seguros de que querían pasar su vida juntos. “Él (Danilo) me dijo ‘que sepan, ¿qué tiene? Tú estás enamorada de mí, y yo estoy enamorado de ti, estamos decididos, lo vamos a intentar bien, que nos importa’ y subimos la foto", expresó la mexicana En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en su programa La Casa de Mara (transmitido en YouTube).

El momento en el que se enamoró de Danilo Carrera

Michelle atravesaba por un momento súper doloroso en su vida personal tras haberse separado de su marido, y Danilo se convirtió en su gran apoyo, incluso hacía que las escenas de la telenovela fueran más fáciles de grabar. Al terminar Las Hijas de La Luna, Danilo se fue a Ecuador a cumplir su sueño de futbolista, pero ambos siguieron en contacto.

El hijo de la actriz mantiene una excelente relación con Danilo

En enero de 2019, los mensajes y las llamadas fueron cosa de todos los días y a toda hora. De febrero a abril mantuvieron esa comunicación constante y de pronto, los dos empezaron a sentir cosas el uno por el otro, hasta que ella tomó la decisión de visitarlo y aclarar sus sentimientos. “Me fui a Ecuador y si lo tengo que decir, me enamoré perdidamente. Conocí a toda su familia, su gente, su mundo. Cada persona que me presentaba yo me decía ‘me encantaría que Marcelo estuviera aquí’”.