Alejandra Espinoza volvió a cambiar de look y recuperó su cabellera, ¿cómo le hizo?

¡Un nuevo día, un nuevo cambio de look! Parece ser que esta frase aplica perfectamente en la vida de Alejandra Espinoza. Y es que la bella presentadora nos ha sorprendido con sus drásticos cambios de look en los últimos días. Primero la vimos pasar del cabello corto a lucir una cabellera extra largar, para después cortarse el cabello lo más corto posible, pues así lo requería el personaje que interpretará en el remake de la telenovela Rubí. Sin embargo, la mexicana ha regresado a su look habitual y en cuestión de días ¡le creció el cabello! ¿Cómo le hizo?

Alejandra Espinoza recuperó su cabellera en cuestión de minutos Video: @alejandraespinoza

A través de sus redes sociales, ‘Ale’ compartió un video en el que reveló las razones de su nuevo cambio de imagen. Y es que según comentó, estaba a punto de grabar un comercial y para ello requería llevar el cabello justo como lo traía antes de todos sus cambios. Entonces, recurrió a la ayuda de su estilista de cabecera y puso manos a la obra.

Hace unos días, la presentadora cortó su pelo para su personaje en Rubí

En el video se puede observar como Alejandra tuvo que recurrir nuevamente a las extensiones de pelo, que gracias a la experiencia y profesionalismo de su estilista, pareciera que nunca cortó su cabellera, luciendo de lo más natural y hermosa al finalizar.

Así lucía Alejandra antes de todos sus cambios de look

“Todos necesitamos un Marquito (nombre de su estilista) en nuestra vida. Para despertarnos y un día cambiar de look: cabello largo, cabello corto, cabello de todas formas… ¡me encanta!”, dijo la carismática presentadora de La Reina de la Canción (Univision). “Parece mío”, agregó, haciendo referencia a su ‘nuevo pelo’.

Cumpliendo su sueños

Como recordarás, Alejandra Espinoza ya se prepara para su participación en la nueva versión de la telenovela Rubí, en donde interpretará el mismo papel que en 2004 interpretó la actriz Marlene Favela. La también modelo se encuentra muy emocionada por conquistar este gran anhelo de convertirse en una estrella de los melodramas.

Para presentar los Premios Juventud, 'Ale' lució una larga cabellera

"¿Qué le sigue a la palabra feliz? ¡¡Bueno, pues lo que le sigue es como me siento!!", anotó la estrella de Univision después de replicar una nota en la que se anuncia su participación en la telenovela. "¡¡Gracias @wstudiosoficial @thelemonstudios y a mi familia de @univision por confiar en mí!! Y Por supuesto a @bardasano por la gran oportunidad", agregó llena de gratitud con todos aquellos que tuvieron que ver con que fuera ella la elegida para el papel de la amable cardióloga que se enamorará del mismo chico que Rubí.