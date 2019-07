Jennifer Lopez sorprende a Alex Rodriguez con un increíble pastel en pleno concierto

No ha pasado ni una semana del cumpleaños de Jennifer Lopez y la ‘Diva de El Bronx’ ya está celebrando de nuevo. Y no es para menos, pues este 27 de julio Alex Rodriguez ¡cumple 44 años! Para comenzar con los festejos, la intérprete ha sorprendido a su ‘macho’ de la forma más espectacular y tierna posible. Eso sí, contando con la ayuda de sus miles de fans y de las dos bellas hijas del exbeisbolista, Ella y Natasha.

Así felicitó JLo a su amado A-Rod por su cumpleaños Video: jlo

Durante el show que ofreció la noche del viernes en la American Airlines Arena, Miami, Jennifer Lopez se tomó un tiempo para sorprender a su amado con un increíble paste de cumpleaños. La también actriz cantó a su futuro esposo el Happy Birthday con ayuda de los miles de fans que acudieron al concierto y de los dos retoños del empresario.

La intérprete dedicó unas románticas palbras a su prometido

El tierno momento quedó registrado en video y JLo lo compartió con sus seguidores en sus redes sociales. “Celebrando hoy y cada día mi amor. Eres único, mi huracán y mi calma en medio de la tormenta. Gracias por ser una hermosa luz en mi vida”, escribió la cantante junto al video. “¡Feliz cumpleaños 13!”, finalizó haciendo referencia al número que portaba Alex en su jersey, cuando era parte de los Yankees de Nueva York.

La intérprete deseó feliz cumpleaños a su amado con este tierno clip Video: @jlo

Además de esta felicitación, Jennifer compartió otro tierno video en honor al cumpleaños de su prometido. En él se puede observar algunos tiernos momentos que ha vivido la pareja. Desde el día en el que A-Rod consoló a su amada, luego de haber tenido un concierto bastante complicado, hasta el momento en el que se arrodilló para pedirle matrimonio a su amada JLo. Junto al video, la protagonista de Hustlers volvió a mostrar su devoción por Alex y con tiernas palabras expresó: “¡Feliz cumpleaños Alex! Te amamos”.

Romance a la vista

El pasado 24 de julio, Jennifer Lopez celebró su cumpleaños número 50, en medio de su gira It´s My Party y de una increíble celebración dorada que se extendió por algunas horas de la noche. Sin embargo, el mensaje que A-Rod le dedico a su amada fue igual de romántico que el que Jennifer le ha dedicado a su prometido por su cumpleaños.

JLo festejó su cumpleaños apenas el 24 de julio

"¡Es tu fiesta, Jennifer! Gracias por invitarnos a todos a compartir este día tan especial contigo", agregó A-Rod después de publicar el clip en el que la halaga por ser "La mejor compañera de vida, la mejor hija, la mejor madre, la mejor artista. Te amamos", se le escucha decir muy enamorado mientras se narran varias imágenes y momentos de su vida juntos se narran con el tema This is the Time, de Billy Joel. "Desde que estamos juntos me has hecho sentir como si todos los días fueran mi cumpleaños. Gracias por tu pasión, tu energía, tu inspiración y tu infinita búsqueda por ser mejor cada día", dijo con una gran sonrisa, y cerró su mensaje con un sobrenombre bastante especial: "Te quiero mucho, Macha".