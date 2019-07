Dayanara Torres continúa con su lucha contra el cáncer con fe y rodeada de amor

Positiva y llena de esperanza, Dayanara Torres continúa con su tratamiento contra el cáncer de piel que le fue detectado a principios de este año. Con una sonrisa en los labios y acompañada de su mamá, la señora Luz Delgado, y su sobrina Gaby, la bella boricua acudió a su octava sesión de radioterapia para combatir su enfermedad.

Video: @dayanarapr

Como ya es costumbre, la exreina de belleza compartió en sus redes sociales un video en el que mostró algunos detalles del momento en el que recibe su tratamiento. En el clip, se observa como las enfermeras procuran que el momento sea lo más cómodo para la estrella de Mira Quien Baila All Stars (Univision), mientras su madre y su sobrina la llenan de cariños y abrazos.

La hermosa boricua estuvo rodeada del amor de su familia

“Bendecida siempre. Un día más que me acerca a mi sanación. De la mano de mi reina madre y mi sobrina Gaby”, se lee al inicio de un mensaje que escribió junto al video compartido. La bella Dayanara continuó con sus palabras agradeciendo y pidiendo a sus fieles seguidores continuar con sus plegarias. “No me suelten... sus oraciones siempre llegan”, agregó.

Dayanara siempre se ha mostrado muy positiva, a pesar de las dificultades

La hermosa actriz continuó agradeciendo por la gran familia que tiene y que en estos difíciles momentos la ha respaldado como nadie más. “¡Tengo la mejor familia de mundo! Por esto y más soy bendecida, amada, positiva y agradecida”, finalizó.

El súper hermano de Dayanara

Como ya se ha hecho costumbre, Juan, el hermano de la Miss Universo 1993, viaja cada 21 días para acompañar a la puertorriqueña durante su tratamiento. Aunque en esta ocasión no pudo estar presente, Dayanara reveló que aun así viajará como siempre lo hace, para poder estar a su lado y darle ánimo.

El hermano de Dayanara no se ha separado de su hermana ni un segundo

“Ya mismo llega mi hermano para pasar el fin de semana conmigo y ¡hacerme reír como nadie!”, comentó emocionada en un fragmento de su mensaje, revelando así que Juan siempre estará a su lado.