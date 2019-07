El cariñoso mensaje de Ana Bárbara para sus hijos y los de Mariana Levy

Hace unos días, Ana Bárbara disfrutaba del sol, la arena y el mar junto a su familia, un verano lleno de diversión y sonrisas que hace poco llegó a su final, pues los chicos tenían otras actividades en la agenda. Para la cantante estos días llenos de amor hoy parecen lejanos y quisiera repetirlos infinidad de veces. Por ello es que envió un lindo mensaje para sus hijos, a quienes extraña desde el fondo de su corazón.

VER GALERÍA

Ana Bárbara se puso nostálgica después de unos días con su familia e Cancún, México

“Hijitos les escribo llorando, los extraño, quiero que sea sepan que ustedes son notas musicales que le dan armonía a este corazón bandido, ¡los amo pedazos de mi alma!”, escribió la cantante junto a una bella postal de su familia en la playa. En la imagen, además de sus hijos José María, Emiliano y Jerónimo, posan Paula y José Emilio Levy, hijos de la fallecida Mariana Levy y a quienes ve como propios y ama con todo el corazón.

Loading the player...

Notas relacionadas:

- Alan Tacher se conmueve por la situación de Ana Bárbara y su padre y le envía un bello mensaje

- ¡Todo un galán! Mira lo grande que está el hijo mayor de Ana Bárbara

Ana Bárbara no es la única que extrañará esos días bajo el sol, pues José Emilio Levy publicó en su propio perfil una tierna foto junto a ella y escribió: "Te extraño, má". Además, se replicó la foto de Ana Bárbara para contarle al mundo que para él: "Mejor familia, imposible".

Con el corazón en la mano

Los más pequeños de su hogar no fueron los únicos en recibir mensajes de parte de Ana Bárbara. Un par de días atrás, la cantante se dirigió a su novio, Ángel Muñoz, con quien mantiene una sólida relación.

VER GALERÍA

Ana Bárbara mantiene una relación amorosa con Ángel Muñoz

"Ángel no sólo los niños extrañan a su superhéroe de bolsillo (porque eso eres no sólo para ellos)", escribió al lado de una fotografía de la pareja junto a lo hijos menores de la cantante. "Te extraño yo y te necesito más de lo que te imaginas, te amo y eres de lo mejor que me ha pasado en mi Vida... y otro gran pedazo de mi alma", agregó dejando ver que está muy enamorada.