La mascota de Eugenio Derbez viaja en primera clase y ¡tiene su pasaporte!

La mascota de Eugenio Derbez sí que tiene una vida de comodidades… El actor reveló en una entrevista a Ventaneando (TV Azteca) que cada que tiene que viajar en avión, lo hace acompañado de ‘Fiona’, su perrita bullbodg de siete años. Lo más sorprendente de todo es que el también productor no escatima en gastos cuando se trata de su mascota, quien se ha convertido en uno de los miembros más importantes de su familia.

Además de pagarle un asiento en primera clase, Derbez detalló que la perrita tiene sus papeles en regla para poder viajar alrededor del mundo como un pasajero más. “La tengo con todos sus documentos, aparte la tengo registrada como servicio de apoyo emocional, porque a Ale (su esposa, la actriz Alessandra Rosaldo) le estresa muchísimo viajar en avión y a mí me estresa dejarla o que venga abajo en el avión y entonces me conflictúa, investigué, la convertí en perro de servicio y viaja en un asiento al lado mío”.

Derbez indicó que ‘Fiona’ cuenta con los documentos necesarios para entrar y salir de Estados Unidos y viajar a México, y que incluso ¡tiene su pasaporte! “Tiene su pasaporte para entrar acá (México) que te lo pide la SAGARPA (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), donde vienen todas sus vacunas, su registro de todo lo médico”.

El actor de películas como No se Aceptan Devoluciones dijo que la perrita de 7 años se porta tan bien durante los vuelos, que muchas personas le han hecho comentarios positivos sobre el comportamiento de ‘Fiona’. “No hay vuelo en el que me baje del avión y todos los pasajeros me digan que bien portada es mi perra y que incluso se porta mejor que cualquier adulto y por supuesto que cualquier niño, ella se echa y se porta como una reina en todos lados”.

Una vuelta más al sol

De hecho, este viernes 26 de julio, la perrita cumple un año más de vida y Alessandra Rosaldo le dedicó un tierno mensaje a su inseparable mascota. En sus redes sociales, publicó una foto acompañada de esta felicitación: "¡Feliz Cumpleaños, Fiona! Te amamos al infinito y más allá, somos muy afortunados de tenerte".