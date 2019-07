Las palabras de Bárbara Mori a Camila Sodi al enterarse que sería la nueva 'Rubí'

Camila Sodi tiene un nuevo reto en las manos y no es otro más que darle vida la chica más ambiciosa de la televisión en la nueva versión de Rubí. En 2004, el papel estuvo a cargo de la actriz uruguaya, Bárbara Mori, quien aún es recordada por su actuación y quien ya está al tanto de los detalles de esta nueva producción. Camila la contactó directamente para darle la buena nueva y su reacción no podría haber sido más amigable.

VER GALERÍA

Camila Sodi interpretará a Rubí tal como Bárbara Mori lo hizo en la telenovela en 2004

Después de recibir la propuesta actoral y antes de aceptarla, Camila Sodi se comunicó con Bárbara Mori para charlar sobre el proyecto del cual se generará una nueva historia. "Tengo una amiga que cuando hizo este personaje le cambió la vida, que es Bárbara, y creo que la vuelta que le estamos dando es otra historia, no es la misma, no es un refrito, no van a ver lo mismo", aseguró Camila Sodi

Loading the player...

"Cuando recibí Rubí lo primero que hice fue hablarle a Bárbara porque la quiero mucho y la conozco y la respeto mucho, entonces le hablé y le dije ¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿qué sientes? Con todo el respeto y el amor que te tengo, este personaje eres tú", explicó Sodi sobre lo mucho que significó la opinión de Bárbara al respecto.

Notas relacionadas:

- José Ron será uno de los galanes de Camila Sodi en ‘Rubí’

- Mayrín Villanueva participará en ‘Rubí’ ¡y no te imaginas cuál será su personaje!

La respuesta de Mori fue de lo más cariñosa, según detalló Camila en declaraciones replicadas por Univision. "Fue hermoso, me dio como una especie de bendición, como que me pasó la estafeta, la batuta. Fue un momento muy bonito", dijo emocionada. Las palabras de Bárbara coinciden con las de Angelique Boyer, quien también envió sus mejores consejos y deseos para Camila ahora que emprende este emocionante viaje en la pantalla chica.

La otra cara de Rubí

Si bien Rubí es conocida por sus gustos caros, Camila Sdi no considera que sea una villana en la historia que está por protagonizar. "A pesar de que se ve que es una mujer como muy fuerte, es alguien bien vulnerable porque está todo el tiempo exponiéndose", dijo sobre su personaje.

VER GALERÍA

Camila Sodi compartirá créditos con José Ron y Alejandra Espinoza

La historia creada por Yolanda Vargas Dulché también contará con la participación de Alejandra Espinoza en el papel de la rival de Rubí, Sonia. Para su personaje, la ex Nuestra Belleza Latina cambió por completo su look y declaró estar muy emocionada por esta oportunidad, pues también es gran fan del trabajo que hizo Bárbara Mori hace 15 años.