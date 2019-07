Los hijos de Jennifer Lopez derrochan talento en el cumpleaños número 50 de mamá

¡Jennifer Lopez tuvo la fiesta del año! Para celebrar sus 50 años, la cantante organizó una gran fiesta en la que sus amigos y familiares más queridos estuvieron presentes. Por supuesto, entre ellos, sus hijos Max y Emme, a quienes tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony. Lo pequeños no sólo fueron los invitados más especiales de mamá al igual que su prometido, Alex Rodriguez, sino que también ofrecieron una actuación muy especial para ella en la que derrocharon talento.

Poco a poco JLo ha ido revelando los detalles de esta increíble fiesta de cumpleaños. Y en sus perfiles en las redes sociales la orgullosa mamá presumió el talento de sus hijos que por un momento se robaron la atención de la noche. con una interpretación de My Shot, tema de Lin Manuel Miranda, Anthony Ramos y Daveed Diggs; Max demostró que puede rapear a pesar de la dulzura de su rostro. Lo que para JLo fue "el mejor regalo de cumpleaños".

Emme no se quedó atrás y junto a Ella y Natasha, las hijas de Alex Rodriguez, montó un número musical con la canción It's the Hard-Knock Life de la cinta Annie. Para Jennifer fue toda una sorpresa ver a sus hijos actuando en su cumpleaños, lo que la lleno de alegría y mucha emoción.

Emme y Max, tan talentosos como mamá y papá

No es un secreto que Max y Emme llevan la vena artística de sus padres. En otras ocasiones los orgullosos papás ya han mostrado lo bien que cantan sus hijos gracias a algunos videos de sus presentaciones escolares.

Emme, la hija de Jennifer Lopez, impactó con su voz en uno de los conciertos de mamá

De así desearlo, los mellizos podrían seguir los pasos de sus padres pues además de haber nacido con talento para cantar y desarrollarse en el medio del espectáculo, tienen en casa a los mejores maestros para guiar sus pasos por el camino de la fama. Emme parece ser la más interesada en un futuro como el de mamá, pues ya la acompañó sobre el escenario en uno de sus shows ¡y lo hizo de maravilla!