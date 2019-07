Natalia Jiménez confiesa a Emilio Estefan que gracias a sus humildes orígenes tiene los ‘pies en la tierra’

A lo largo de sus casi 20 años de trayectoria, Natalia Jiménez ha tenido miles de entrevistas, pero ninguna tan especial como la que HOLA! USA organizó para ella con Emilio Estefan. La cantante de origen español conversó 'cara a cara' con uno de los más reconocidos productores musicales, quien le preguntó sobre su secreto para ser la chica sencilla que todos adoran, además de hablar sobre su nuevo disco, el cual es uno de los más especiales de su carrera.

La intérprete de Creo en mí indicó que conserva su frescura porque siempre se muestra tal cual es. “Creo que en los últimos años eso me sale más natural (ser espontánea), porque veo en las redes sociales a mucha gente posando todo el día en la vida diaria. Me da mucha pereza hacerme pasar por otra persona, como representar lo que no soy. Soy una chica de pueblo; me gusta hablar mal y comer mal…”.

Sobre su más reciente material discográfico, Jiménez indicó que del pop pasó al género del mariachi, algo que siempre había anhelado. “He decidido hacer este disco de mariachi porque es algo que yo quería hacer desde hace tiempo, es un género para amar y para lucir”.

En esta amena plática bajo las cámaras de HOLA! USA, Estefan también le preguntó sobre las cosas que aún no ha logrado conseguir en su trayectoria y sobre la relación tan cercana que ella tiene con sus fieles seguidores. La ganadora de múltiples Premios Billboard y Premios Lo Nuestro reveló que le encanta estar cerca de sus seguidores, al punto que sabe los nombres de varios de ellos y le encanta ver sus redes sociales para saber qué es de sus vidas.