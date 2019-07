Becky G habla sobre su 'química inmediata' con su novio Sebastian Lletget

De todas las parejas famosas que nos encantan en las redes sociales en estos días, Becky G y Sebastian Lletget son probablemente una de nuestras favoritas. Los dos, que fueron presentados por Naomi Scott, la coprotagonista en Power Rangers de la cantante y su esposo, Jordan Spence, comenzaron a salir en 2016 y son a) increíblemente fuertes juntos y b) conocen el poder que tiene una publicación desde un buen ángulo en las redes sociales. Sin embargo, lo mejor que tiene este par es que no son solo una simple pareja, también son mejores amigos. "Mi relación con Sebastian es algo muy hermoso porque, además de ser mi novio, también es mi mejor amigo", le dice a HOLA! USA durante la sesión de fotos para la edición de septiembre de la revista.

La cantante de Sin Pijama, de 22 años, también habló sobre cómo su novio, que es mediocampista del equipo de fútbol LA Galaxy, es un gran apoyo para ella y su carrera. "No hay nada de lo que no pueda hablar con él", dice. "Y creo que contar con el apoyo de tu pareja es muy importante. Él me ayudó a ser más independiente. Creo que como mujer en esta industria, es muy importante tener una pareja que te apoye".

Becky G habló con HOLA! USA sobre su relación con la estrella del fútbol Sebastian Lletget

Becky también es extremadamente solidaria con Sebastian y sus objetivos. Después de sufrir una lesión a principios de este año, Sebastian recibió mucho amor por parte de su pareja, quien pidió apoyo adicional a sus fans. "Les pido a ustedes, los verdaderos fans y simpatizantes, que envíen pensamientos y oraciones cargados positivamente a mi mejor amigo", escribió. "Trabaja muy duro y sé sin lugar a dudas que se recuperará con la cabeza en alto, al igual que muchos otros atletas que trabajan arduamente en esta industria y que tuvieron que hacerlo después de superar las pruebas y los retos de esta carrera que es no es fácil. Sebastian, te apoyamos, mi amor".