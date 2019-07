Jennifer Lopez dará vida a la reina colombiana de la droga, Griselda Blanco, en la nueva película 'The Godmother'

Jennifer Lopez es la más reciente estrella de Hollywood que se pondrá en los zapatos de la reina colombiana de la droga Griselda Blanco. La intérprete de Jenny from the Block será la criminal, quien fuera conocida como “La Madrina de la Cocaína”, en la película acertadamente titulada The Godmother. Entertainment Weekly reporta que la actriz de 50 años de edad ha considerado trabajar detrás de las cámaras para debutar como directora, además de estar a cargo del papel protagónico. La prometida de Alex Rodriguez producirá la cinta junto con Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina y Julie Yorn.

“Siempre me ha fascinado la historia de Griselda Blanco y aproveché la oportunidad de interpretarla en la gran pantalla”, expresó Jennifer en una declaración (vía EW). “Ella es todo lo que buscamos al contar historias y en los personajes dinámicos: es notable, ambiciosa, engañosa, escalofriante. En un género dominado por protagonistas masculinos legendarios, estoy ansiosa por dirigir los reflectores hacia esta anti-heroína y muy emocionada por asociarme con STW por tercera vez para dar vida a esta irresistible y complicada historia.”

The Godmother, inspirada en sucesos reales, sigue la trayectoria ascendente y la caída de Griselda como reina de la droga, quien “fue más inteligente y exigente que los hombres que la rodeaban para salir de una infancia de pobreza en Colombia y transformarse en una de las reinas de la droga más importantes del mundo”. Se decía que Griselda, asesinada en 2012, tenía un valor personal neto de dos mil millones de dólares y fue una líder clave en las guerras de los Vaqueros de la Cocaína en Miami.

