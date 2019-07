Ana Patricia Gámez sobre su salida de Despierta América: ‘Estoy saliendo de mi zona de confort para hacer Enamorándonos’

Ana Patricia Gámez confirmó en la emisión de este jueves su salida de Despierta América. La presentadora dará un nuevo giro a su carrera para convertirse en la co-presentadora del nuevo reality, Enamorándonos USA, de la cadena UniMás, donde compartirá las cámaras con el chileno Rafael Araneda. En entrevista con HOLA! USA, la animadora habló sobre lo que este cambio representa en su vida, pues por ocho años formó parte del matutino de Univision, y ahora se lanza a una nueva aventura profesional que la hará crecer en todos los sentidos.

“Esta oportunidad llegó en un momento en el que menos lo esperaba y lo tomo como un reto para hacer más cosas y seguir creciendo”, dijo la sonorense a HOLA! USA. “Estoy saliendo de mi zona de confort para hacer Enamorándonos y cerrando ciclos. Creo que en esta vida hay que cerrar ciclos, la vida cambia, la vida se transforma y me da la oportunidad de compartir con mi familia en diferentes horarios”.

Enamorándonos USA no sólo le dará la oportunidad de crecer a nivel profesional, sino que también le traerá ventajas en lo familiar, ya que podrá estar más tiempo con sus hijos, sobre todo en las primeras horas del día. Para hacer Despierta América tenía que madrugar y se perdía de algunos momentos con Giulietta, de cuatro años, y Gael, de uno. “Ahora sí podré ser mamá por las mañanas, llevar a mi hija a la escuela que es lo que me da felicidad y mucha alegría”.

La exreina de belleza también habló sobre la posibilidad de volver al matutino de Univision luego de terminar Enamorándonos. “No me voy para no regresar. Haré algunos segmentos, algunos compromisos que aún tengo con Despierta América, pero Ana Patrcia como conductora, sí se va…”.

Karla Martínez, quien además de ser su colega en el programa es su cuñada, fue la encargada de revelar la gran noticia. “Es un anuncio muy importante para nosotros como familia”, comenzó la presentadora. “Eso es lo más bonito de las familias, celebrar por todo lo alto cunado uno del os nuestros tiene posibilidades de crecimiento y eso es lo que le pasa a nuestra Ana Patricia, quien dará un salto en su carrera”.

En seguida, Ana Patricia –quien se coronó como Nuestra Belleza Latina 2010—tomó el micrófono y habló sobre este desafío profesional, el cual dará comienzo en septiembre. “Estoy sumamente feliz por esta oportunidad que me han dado. Desde el momento en que me llamaron para hacer el casting, empecé a soñar de una forma diferente y es que yo creo que hay que dar pasos grandes, aunque uno se sienta feliz en donde está”, indicó la nueva host de Enamorándonos USA.

“Despierta América es mi casa, me ha dado tanto, he vivido tantas experiencias aquí junto con ustedes nuestro público que me ha acompañado en mi crecimiento laboral, en mi crecimiento profesional, formando mi familia con Karlita que me ayudó un poco en eso”, dijo Ana Patricia. Hay que recordar que Ana está felizmente casada con el hermano de Karla Martínez, y que juntos tienen una hermosa familia con dos hijos.

Nuevo compañero de trabajo

En el estudio, también recibieron al nuevo compañero de trabajo de Ana Patricia, Rafael Araneda, uno de los animadores con más experiencia en la televisión chilena. Juntos buscarán que 24 afortunados de Estados Unidos y Puerto Rico, encuentren el amor bajo las cámaras de Enamorándonos USA.

Ana Patricia reveló a HOLA! USA que este viernes, la producción de Despierta América celebrará a lo grande, ya que además de organizar su despedida del programa, e festejarán su cumpleaños número 32, así que será un show de lo más especial dedicado 100% a ella.