Gabriel Soto y la aventura de sus hijas pescando en el puerto de Acapulco

Las aventuras de Gabriel Soto y sus dos hijas continúan. Mientras Geraldine Bazán disfruta de unos merecidos días de descanso en París, el actor cuida de sus hijas: Elissa Marie y Alexa Miranda. Las niñas la han pasado de maravilla con su papá; primero disfrutaron de una gran experiencia en los cenotes en Quintana Roo, y ahora Gabriel se las ha llevado al paradisíaco Puerto de Acapulco, Guerrero, donde disfrutaron de un día de pesca con sus primas.

A través de sus redes sociales, el actor de 44 años publicó una serie de videos y fotografías en compañía de sus primos y de las hijas de estos, además de sus pequeñas. Aunque Gabriel y sus seres queridos hicieron todo lo posible con sus cañas y carnadas, pero ¡no hubo suerte! Desafortunadamente, Soto y su familia no tuvieron un buen desempeño en el mar y decidieron volver a la costa.

Eso sí, Gabriel no perdió el ánimo a pesar de esta ‘fallida’ aventura y contó a sus fans que el vaivén de las olas no había sentado bien a las niñas: “Desgraciadamente, no pescamos nada, más que cinco niñas muy muy mareadas, ya vamos de regreso”.

La gran ausente en esta escapada de verano fue Irina Baeva. La actriz de origen ruso únicamente se limitó a comentar una de las imágenes de Gabriel, en la que este aparece sin camisa y como todo un capitán al mando del yate. La protagonista de Vino el Amor escribió: “Mi amor’, con unos emojis de corazón y una carita con ojos de enamorada.

Aunque la actriz no acudió a las vacaciones en Acapulco, según las publicaciones de sus redes sociales, también disfruta de unos soleados días en la playa, pero en Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

¿Irina ya conoce a las niñas?

Hace un par de semanas se creía que Irina podría coincidir con Geraldine en la primera comunión de Elissa Marie, sin embargo, esto no sucedió, ya que la actriz no fue invitada a la fiesta, lo cual significa que no ha tenido un acercamiento con las hijas de su novio.

Al respecto, Irina reveló a las cámaras de Suelta la Sopa (Telemundo), que no ha conocido a las pequeñas: “Yo creo que cada quien va a tener su versión de los hechos, es lógico que yo no fuera a la primera comunión porque no he podido todavía convivir con las niñas”.