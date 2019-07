¡Y se anuncia el cuarto integrante de la familia! Anne Hathaway espera a su segundo hijo con su esposo, Adam Shulman. La actriz de Princess Diaries compartió la emocionante noticia en sus redes sociales el miércoles 24 de julio con una fotografía en blanco y negro en donde puede vérsele frente a un espejo y muestra su barriguita de embarazada. Junto con la noticia, Anne escribió: “No es para una película… #2. Fuera de broma, para todas las personas que atraviesan el infierno de la infertilidad y la concepción, por favor sepan que no fue un camino recto en ninguno de mis embarazos. Les envío amor extra”.

Anne está embarazada de su segundo hijo

Anne dio la bienvenida a su primogénito, Jonathan Rosebanks Shulman, en 2016. Después de dar a luz, la estrella de The Devil Wears Prada admitió que nunca planeó confirmar su embarazo. “Yo no había planeado confirmarlo, pero entonces vi que un fotógrafo tomaba una fotografía mientras yo estaba de vacaciones y pensé: ‘Es una experiencia tan gozosa y sagrada, ya sabes, esto de llevar vida en mi vientre’”, comentó a Good Morning America. “Entonces pensé: ‘No quiero que la primera versión de esto salga al aire mientras yo me cubro o le hago gestos hostiles a alguien’. Eso no es representativo de la experiencia, así que elegí una fotografía con la que estaba conforme y la publiqué.”

Desde que se convirtió en madre, la estrella de Hollywood ha realizado cambios en su estilo de vida. Durante una entrevista en The Ellen DeGeneres Show este mismo año, la artista confesó: “Voy a dejar de beber mientras mi hijo esté en mi casa, solo porque no me agrada por completo cómo lo hago”. Anne agregó: “Está llegando a una edad en la que realmente me necesita todo el tiempo por las mañanas. En una ocasión lo llevé a la escuela y lo dejé allí. No conducía yo pero tenía resaca y eso fue suficiente para mí. No me gustó eso”.

Anne se ha asegurado de mantener a su hijo lejos de la atención pública. En 2017, la ganadora del Óscar publicó la primera fotografía de su bebé, aunque más tarde se arrepintió de esa decisión. “Nunca había publicado una fotografía de mi hijo y decidí publicar una de la parte trasera de su cabecita. Apenas lo hice, deseé no haberlo hecho”, indicó en una entrevista con Jezebel. “Sentí que había roto una especie de sello al invitar a la gente a mi vida. A pesar de que pensé que lo había hecho de la manera más protectora que pude y a pesar de que fue un momento del que me sentí increíblemente orgullosa, no sé si volveré a hacerlo.”