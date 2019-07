'Pido a Dios que me de mucha fuerza', Brenda Kellerman al celebrar los tres meses de sus mellizos

Sin duda alguna, el nacimiento de Dante y Tadeo, los bellos mellizos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, cambiaron por completo las vidas de sus papás. Desde su llegada, la pareja ha experimentado los momentos más felices de sus vidas, pero al mismo tiempo los más difíciles. Y es que a tan solo unos días de haber nacido, uno de los pequeños fue hospitalizado y desde entonces su salud se ha visto afectada y su recuperación ha sido muy lenta. Sin embargo, los orgullosos padres han sabido afrontar estos duros momentos con mucha fe y esperanza, encontrando la fortaleza en el amor que sienten por sus pequeños.

Brenda Kellerman celebró los primeros tres meses de vida de sus mellizos

A tres meses de su nacimiento, la bella actriz compartió unas sentidas palabras en las que celebró la vida de sus pequeños y se sinceró sobre la difícil etapa que atraviesa su familia. “Hoy 24 de julio mis enanos hermosos cumplen tres meses”, escribió al inicio de su mensaje, para después hablar de lo mucho que lamenta no poder compartir este tiempo con sus dos pequeños. “Cómo me duele no poder estar juntos y saber que mi Dante ahorita está solito en un hospital”, agregó.

La actriz escribió un emotivo mensaje en el que habló sobre cómo ha vivido estos meses agridulces

Brenda continuó su mensaje abriendo su corazón y sincerándose respecto a cómo ha vivido estos días en las que su retoño se encuentra en el hospital luchando por su vida. “Todos los días le pido a Dios que me de mucha fuerza porque a veces siento que la estoy perdiendo”, compartió. “Dios es el único que sabe qué va a pasar. Te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad”, agregó la bella exconcursante de Reto 4 Elementos (Univision).

Dante y Tadeo nacieron el pasado 24 de abril

Kellerman finalizó sus palabras con una felicitación para sus pequeños y haciéndoles la promesa de ser incondicional para ellos. “Feliz cumple meses mis enanos bellos. Los amo con todo el corazón y siempre trataré de estar fuerte para ustedes”. Junto al mensaje, la actriz compartió una fotografía en la que se puede ver a Brenda y a Ferdinando posar de lo más sonrientes junto a sus mellizos.

Noticias agridulces

Hace unos días, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman compartieron con todos sus seguidores un video en el que hablaron sobre la salud de su pequeño y sobre los retos que aún enfrenta. La pareja de actores dio a conocer con mucha emoción, que Dante había reaccionado satisfactoriamente a los tratamientos que recibió y de hecho salió del área de cuidados intensivos.

Dante se encentra hospitalizado debido a las complicacione de una meningitis

Sin embargo, también informaron que debido a los procedimientos médicos a los que fue sometido el bebé, uno de sus piecitos está en riesgo, pues un coágulo se le fue a una de sus piernas, por lo que están a la espera de un nuevo diagnóstico.