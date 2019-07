Michelle Renaud revela cuándo fue que empezó su relación con Danilo Carrera

A mediados de junio, Michelle Renaud y Danilo Carrera sorprendieron a todos al confirmar su relación, algo de lo que desde hace meses se venía rumorando. Antes de ser novios en la vida real, la pareja de actores interpretó a una pareja enamorada en Las Hijas de la Luna (Televisa), y en aquél entonces cuando estaban grabando la novela, fueron relacionados sentimentalmente, pero nada de eso. La propia Michelle ha hablado acerca de cómo comenzó su noviazgo con Danilo y dejó claro que entre ellos no hubo nada cuando ella aún estaba casada con el padre de su hijo.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en su programa La Casa de Mara (transmitido en YouTube), la actriz también habló de cómo se dio cuenta de que su matrimonio con Josué Alvarado estaba llegando a su fin tras ocho años juntos. “Yo estuve 8 años con el papa de Marcelo. Estaba perdidamente enamora de él, tuvimos a Macelo, nos casamos, pero cuando me hago mamá me doy cuenta de que no es una relación bonita para tener un hijo”.

Michelle aseguró que, a pesar de que entre ella y su entonces marido había mucho amor, también hacía ciertas conductas que no estaba bien y que no eran las ideales para criar un niño. “Cuando nace un hijo todos esos defectos afloran”, indicó la protagonista de La Reina Soy Yo (Univision). “Teníamos una relación de mucho amor, pero muy mal manejada. Era una relación con muchos altos y bajos”.

Tras una serie de situaciones, Michelle y Josué se sentaron a hablar y acordaron que lo mejor para ellos y para su pequeño Marcelo era separase. Esta decisión la tomaron en enero de 2018, cuando Michelle estaba en Las Hijas de la Luna. “Yo obviamente me separo y como a los 6 o 7 meses, me inventan que estoy de infiel con Danilo, pero en realidad yo no tenia nada que ver con él. Danilo siempre fue un súper compañero”.

El momento en el que se enamoró de Danilo Carrera

Michelle atravesaba por un momento súper doloroso en su vida personal y Danilo se convirtió en su gran apoyo, incluso hacía que las escenas de la telenovela fueran más fáciles de grabar. Al terminar Las Hijas de La Luna, Danilo se fue a Ecuador a cumplir su sueño de futbolista, pero ambos siguieron en contacto.

En enero de este año, los mensajes y las llamadas fueron cosa de todos los días y a toda hora. De febrero a abril mantuvieron esa comunicación constante y de pronto, los dos empezaron a sentir cosas el uno por el otro, hasta que ella tomó la decisión de visitarlo y aclarar sus sentimientos. “Me fui a Ecuador y si lo tengo que decir, me enamoré perdidamente. Conocí a toda su familia, su gente, su mundo. Cada persona que me presentaba yo me decía ‘me encantaría que Marcelo estuviera aquí’”.

Pasó el tiempo y empezaron a formalizar su relación, hasta que en un evento al que acudieron juntos tomaron la decisión de dar a conocer su relación y fue así que publicaron su primera fotografía juntos. “Él (Danilo) me dijo ‘que sepan, ¿qué tiene? Tú estás enamorada de mí, y yo estoy enamorado de ti, estamos decididos, lo vamos a intentar bien, que nos importa’ y subimos la foto".