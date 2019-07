Este verano será inolvidable para Jennifer Lopez, pues cumple 50 años y para hacerlo súper especial, la cantante organizo su gira It's My Party: The Live Celebration, con la cual ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos. Aunque la gira no ha terminado, la cantante nos ha regalado gratos momentos, como el debut de su hija Emme sobre el escenario. El pasado 7 de junio –fecha en la que arrancó el tour—la niña de 11 años acompañó a su mamá sobre el escenario y ambas hicieron una actuación memorable.

Pero no todo han sido risas y aplausos, ya que hace unos días JLo y su equipo enfrentaron un gran desafío. Justo cuando se presentaba en el Madison Square Garden, en Nueva York, ocurrió un gran apagón en la ciudad, provocando que Jennifer suspendiera el concierto en la ciudad que la vio crecer. A pesar de esto, tuvo la situación bajo control y reprogramó el show y le cumplió a sus seguidores.

Aún quedan unas cuantas fechas más de la gira, la cual terminará el 9 de agosto, así que estamos seguros de que Jennifer nos seguirá dando gratos momentos.