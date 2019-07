Maite Perroni rompe el corazón de sus fans con su declaración sobre 'RBD'

Hay historias y canciones que siempre estarán ligadas a los mejores recuerdos de la vida, y para toda una generación ambas están protagonizadas por RBD, el grupo del que Maite Perroni fue parte hace ya una década junto a Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. En sus admiradores no se apaga la esperanza de que un día vuelvan a reunirse los seis en el escenario y hasta saquen un nuevo disco, y justo cuando se cumplen 10 años de haber dicho adiós como grupo, Maite Perroni aclaró que no hay planes de que eso suceda.

Maite Perroni saltó a la fama gracias a su papel como Lupita en la telenovela Rebelde

La actriz mexicana que encarnó a Lupita en la telenovela Rebelde recién habló sobre las pocas posibilidades que hay de un reencuentro. “No, cada quien está en proyectos diferentes, cada quien está en otra etapa, ni ahorita ni nunca se ha planteado realmente un reencuentro”, dijo a People en Español sobre los rumores que se generan entre los fans de la serie, quienes desean verlos juntos aunque sea en una fotografía en la actualidad.

Al hablar de los proyectos personales de su propia carrera, Maite hizo unbalance de aquel día en el que RBD dio su último concierto hasta hoy, que se siente muy contenta con el rumbo que tomó en el ámbito musical y actoral.

“Ha sido una evolución interesante, paulatina. He tenido la fortuna de hacer lo que más me gusta, de tener una carrera que me ha hecho vivir, que me ha permitido crecer, descubrirme, tener nuevos retos y oportunidades", dijo contenta en especial ahora que es protagonista de El juego de las llaves junto a Sebastián Zurita.

"He tenido la bendición de poder hacer proyectos que me siguen llenando de ilusiones. Pasa el tiempo y no dejo de tener esa alegría por realizar mis sueños”, agregó feliz pues se ha mantenido muy activa dividiendo su tiempo profesional. Cuando no se encuentra grabando un disco o de gira, se enfoca en su papel como actriz, lo que le permite brillar en dos rubros del espectáculo.

Maite Perroni ha estado muy activa en su carrera como actriz y cantante

La amistad de los integrantes de RBD

Maite Perroni asegura que sus ex compañeros tomaron un rumbo distinto y cada quien ha hecho su vida, pero eso no quiere decir que entre ellos ya no exista una linda amistad. ”Hay buena onda pero cada quien está haciendo sus cosas, con sus proyectos tanto personales como profesionales. Cada quien tiene relación con quien haya tenido más afinidad", explicó sobre la química entre ellos.

La actriz y cantante contó que mantiene una buena relación con sus excompañeros, aunque no tan cercana como antes

"Hace mucho tiempo que cada quien ha seguido su camino, hace 10 años que se terminó el grupo entonces cada quien está haciendo sus cosas y su vida”, agregó sobre cómo ellos mismos han evolucionado y poco a poco dejan que los personajes de aquella entrañable telenovela vivan sólo en sus recuerdos y su corazón.