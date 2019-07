Victoria Beckham y su familia han dedicado los últimos días a disfrutar de los rayos del sol en Miami. La diseñadora de modas y su tribu, formada por su esposo, David Beckham , y sus hijos Romeo , Cruz y Harper , aparecen en las historias de redes sociales de la señora Beckham mediante imágenes y videos de su viaje con títulos como “Adoramos Miami” y “Paseo familiar nocturno en Miami”. Además de su amor por este paradisiaco lugar, Victoria resaltó cuánto ama su hija de ocho años de edad al bebé de Eva Longoria , Santiago Enrique .

Victoria publicó una tierna fotografía de Harper y Santi divirtiéndose bajo el sol

“¡¡Harper Seven quiere mucho a Santi!!”, escribió la ex Spice Girl junto a una soleada fotografía de la nena cargando al pequeño en una piscina. La hija menor de Victoria y David muestra una enorme sonrisa, mientras que el hijo de Eva Longoria parece sentirse feliz. “Besos @evalongoria desde Miami”, continuó.

MÁS: Eva Longoria sobre ser mamá en Hollywood: 'Ya no te dan los papeles sexy'

A pesar de que la hermana menor de Brooklyn Beckham es siete años mayor que Santi, le encanta convivir con el precioso bebito. Y aunque Santi es demasiado pequeño para expresarse, su mamá se asegura de que esta relación florezca en una hermosa amistad. La actriz de Desperate Housewives compartió la publicación de su amiga y agregó: “¡Santi ama a Harper!”.

A Eva y Victoria les encanta reunir a sus hijos

Más aún, para el cumpleaños de Harper el 10 de julio, la actriz de Grand Hotel publicó en sus redes sociales una adorable fotografía de la festejada con una cálida sonrisa mientras abraza a su nene, quien la contempla con fascinación. “¡Feliz cumpleaños, Harper Seven! ¡Te quiero! (y obviamente Santi también, por lo que puede verse) #HappyBirthdayHarperSeven”, escribió. No pasó mucho tiempo antes de que la ex cantante respondiera con una serie de emojis de corazones.

MÁS: David y Victoria Beckham celebran su aniversario con una visita privada al Palacio de Versalles

La amistad entre estas estrellas inició hace varios años

La amistad entre Eva y Victoria inició hace varios años y, a pesar de la distancia y de sus agendas híper-ocupadas, ambas se han esforzado para mantenerse en contacto, en especial en momentos significativos de sus respectivas vidas. Cuando Victoria conoció al primogénito de su mejor amiga, recurrió a las redes sociales para compartir sus emociones con sus admiradores. “Por fin conocí a Santi”, anunció. “¡Estoy enamorada! ¡Muchos besos @evalongoria y Pepe! Los quiero mucho y no podría estar más feliz por ustedes”, escribió. Estamos ansiosos por ver caminar al bebé Santi. ¡Tal vez él y Harper puedan divertirse mucho jugando a las escondidas!