Camila Cabello se sincera acerca de las 'dos Camilas' y cómo superó la ansiedad

Camila Cabello es una de las más grandes estrellas de la actualidad, pero ella no siempre se consideró de esa manera. En una honesta publicación en sus redes sociales, la intérprete de Havana se sinceró acerca de su avasalladora ansiedad y cómo aprendió a superar su temor a actuar. En el mensaje, la chica de 22 años de edad comentó que nunca se sintió cómoda al cantar y bailar frente a la gente, ni siquiera sus amigos o familiares. “Por lo general me sentía increíblemente nerviosa y sufría ansiedad social cuando era pequeña. La gente siempre me mira con incredulidad cuando digo esto”, escribió. “Siento que durante toda mi vida han existido dos Camilas en mi interior.”

La artista continuó: “Está la pequeña Camila a quien le aterroriza lo desconocido y es consciente de todas las maneras en que algo puede salir mal (en realidad puede imaginarlo vívidamente, jaja), y piensa que es más seguro permanecer en casa que jugar a la pelota. También está la otra Camila. Ella sabe lo que quiere de la vida y es consciente del poco tiempo que tiene para permitir que la pequeña Camila dirija el espectáculo, mientras el tiempo pasa y toma a la joven yo de la mano y la obliga a salir de casa diciendo: ‘Vamos. Sobrevivirás y no me perderé de todo esto. Vamos’”.

La intérprete de Señorita, quien alcanzó el éxito con Fifth Harmony y también como solista, comentó que ha descubierto cómo combatir sus inseguridades. Camila invitó a sus seguidores a aceptar su consejo y permitir que su personalidad más valiente dé un paso al frente. “La pequeña yo no se ha marchado”, escribió en la segunda parte del mensaje. “Solo no permito que me domine demasiado.” La revelación de Camila causó conmoción. Este mensaje llegó a las redes sociales en la cresta de la ola causada por el lanzamiento de su ardiente video con Shawn Mendes, su presunto enamorado, y de dos sencillos con Ed Sheeran y Marc Ronson.

La intérprete de Havana reveló que se sentía nerviosa de cantar frente a sus amigos y familiares

A pesar de que se ha esforzado para superar su temor, Camila señala que aún es la misma chica. Solo una chica que ha aceptado a la parte más pequeña de su vida. “Sentí que debía compartir esto porque creo que en ocasiones vemos que otras personas hacen cosas y pensamos: ‘Oh, bueno… eso no es lo mío. Nunca he sido así’. ESO NO ES CIERTO”, apuntó.

“Sé lo que les digo. Pasé de nunca querer cantar frente a mi familia a ser adicta a actuar; de sentirme demasiado ansiosa de convivir con nuevas personas a… aún sentirme un poco ansiosa pero vivir los MEJORES MOMENTOS y hacer recuerdos irremplazables. La esencia mía es la misma, pero he cambiado mucho como persona.”