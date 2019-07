Alejandra Espinoza cumple uno de sus grandes sueños con su papel en 'Rubí'

Alejandra Espinoza está más que lista para iniciar el rodaje de la nueva versión de Rubí, en la que compartirá créditos con Camila Sodi y José Ron, ambos en los personajes principales. En su papel de Sonia, la guapa mexicana y ex Nuestra Belleza México será la rival amorosa de Sodi, y con una historia que se sabe de memoria desde su juventud, no podría estar más emocionada con este nuevo reto en su carrera.

Alejandra Espinoza interpretará a Sonia, la rival amorosa de Camila Sodi (Rubí)

"¿Qué le sigue a la palabra feliz? ¡¡Bueno, pues lo que le sigue es como me siento!!", anotó la también presentadora después de replicar una nota en la que se anuncia su participación en la telenovela. "¡¡Gracias @wstudiosoficial @thelemonstudios y a mi familia de @univision por confiar en mí!! Y Por supuesto a @bardasano por la gran oportunidad", agregó llena de gratitud con todos aquellos que tuvieron que ver con que fuera ella la elegida para el papel de la amable cardióloga que se enamorará del mismo chico que Rubí.

Comprometida a hacer lo que sea necesario por interpretar un buen papel, Ale la de Tijuana incluso cambió su look. Luego de meses de llevar un estilo bob, ahora lo luce mucho más corto. “Estoy feliz. Yo pensé que no me iba a sentir yo con este corte de cabello. Sin embargo, ¡me encanta!”, expresó sobre su nueva apariencia.

Alejandra Espinoza y su nuevo look para Rubí

En esta que será su gran oportunidad en la pantalla chica, Alejandra Espinoza aseguró a sus fans que hará un gran trabajo en una historia tan querida por el público. "¡No los voy a decepcionar! ¡También a ti que me lees (gracias) por siempre darme me tu apoyo! Los quiero y me quedo corta", dijo para sus seguidores.

Los mejores deseos de sus fans y sus amigos

Después de publicar esa gran emoción en palabras que apenas pueden expresar la gran felicidad que la invade, Alejandra Espinoza recibió muy buenos deseos de parte de sus amigos del medio artístico. Entre las felicitaciones se pueden ver las palabras de aliento de Clarissa Molina, Karla Martínez y hasta Maite Perroni.

Alejandra Espinoza no cabe de la emoción que este papel representa en su carrera

"¡Yay, feliz por ti mi Ale! Te mereces eso y mucho más", escribió Clarissa Molina, quien la identificó como una inspiración. "¡Qué emoción! Feliz de verte cumpliendo tus sueños", agregó Aleyda Ortiz. Maity Interiano escribió: "Felicidades, que continúen los éxitos", mientras que sus seguidores no pararon de alabar su esfuerzo y lo bien que lo hará como actriz en esta telenovela.