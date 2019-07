¿Qué le pasó a Camila, la hija de Alejandro Fernández, que tuvo que usar un collarín?

Camila Fernández, una de las hijas de Alejandro Fernández, alertó a sus seguidores luego de publicar un par de videos en los que aparece usando un collarín. Y aunque al principio luce como algo sumamente delicado, la cantante reveló el padecimiento que la hizo permanecer inmóvil durante tres días. Eso sí, antes de explicar lo que le sucedió, aseguro a todos que se encuentra bien.

Camila Fernández preocupó a sus seguidores luego de publicar un par de videos con un collarín

"No tengo nada, no me lastimé nada. Sólo tengo vértigo y eso sí está feo", explicó la joven en una serie de videos en sus perfiles. Camila tuvo que explicar porqué llevaba un collarín luego de mostrar con alegría la blusa que usaba y pasó por alto que sus seguidores no estaban enterados de que debía llevar un collarín, lo que alarmó a más de uno.

"Estoy muy feliz con mi blusa y quería postearlo y se me olvidó que tenía el collarín puesto... Bueno, no se me olvidó que lo tenía puesto, se me olvidó que no les había dicho que lo tenía puesto", dijo para calmar a quienes se preocuparon por su salud, pues la mayoría de las veces se utiliza un collarín posterior a un accidente o a una lesión complicada.

La joven cantante explicó que se fue para tratar el vértigo que padece

Más tranquila, siguió explicando lo que había sucedido y las indicaciones médicas que recibió y que sigue al pie de la letra. "La doctora me dijo que me quedara tres días con el collarín. Llevo dos días y ya me hartó", contó ante la cámara, aunque también reveló los detalles incómodos de esta terapia. "No, no he podido dormir. Tengo que dormir con el collarín. Me pusieron esto porque no tengo que mover mucho la cabeza que por que los oídos y no sé qué onda... Espero que nunca les dé vértigo en la vida", agregó.

Enfocada en su música

Lejos de las incomodidades que el vértigo le causó, Camila Fernández está enfocada en su próximo material discográfico. La también nieta de Vicente Fernández reveló qué se ha estado inspirando en algunas otras cantantes para crear nuevos temas con los que seguirá con su carrera musical.

Por ahora está muy emocionada con su próximo material discográfico

"No quepo de la felicidad. Me urge que escuchen todo y se pongan igual de felices", escribió hace unos días después de presumir una sesión de grabación en el estudio. A la par, la joven vive plena disfrutando de las alegrías de una chica de 21 años, divirtiéndose con sus amigos sin perder el rumbo de las metas profesionales que quiere alcanzar.