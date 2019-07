Eugenio Derbez y las travesuras de Fiona, su mascota, por las que llega tarde a todos lados

Eugenio Derbez se encuentra muy emocionado por el próximo estreno de la película Dora and The Lost City of Gold, la cual protagoniza al lado de Eva Longoria e Isabella Moner. Sin embargo, parece ser que durante el rodaje, el actor tuvo algunos pequeños problemas de logística que pusieron en entredicho su puntualidad y su capacidad para memorizar el libreto. Así lo reveló el también comediante en una reciente publicación en sus redes sociales, en la que además presentó a la tierna culpable de sus retrasos.

El actor compartió las travesuras de su mascota Video: @ederbez

A través de un video, el actor reveló que fue debido a las travesuras de Fiona, su hermosa bulldog, que en varias ocasiones llegó tarde al rodaje y que incluso fue la perrita quien hizo que perdiera sus libretos, lo que a veces le impedía memorizarlos y llegar listo al set de filmación.

La pequeña es muy traviesa y juguetona con su dueño

“Comunicado especial: pido una disculpa a la producción de #DoraYLaCiudadPerdida por haber llegado tarde a algunos llamados y extraviar mi guión, pero la culpa fue de @fionaderbez”, escribió Eugenio junto al video, en el que se le ve juguetear con la perrita, quien parece tenerle mucho cariño a uno de sus zapatos, pues no deja de mordisquearlo.

Eugenio Derbez y Fiona tiene un vínculo muy especial

El mensaje de Derbez lo hizo en el marco del Día Mundial del Perro, el cual se celebra cada 21 de julio. En su mensaje, el actor incluyó algunos hashtags alusivos a esta conmemoración, la cual no podría dejar pasar por alto, pues sin duda alguna, el amor de Eugenio por los perros ha quedado demostrado en más de una ocasión.

¿En quién se inspiró para nombrar a su perrita?

Hace unos meses, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre el cómo fue que eligió el nombre de su simpática mascota y su respuesta fue de lo más encantadora, pues nos recordó a una de las películas más entrañables que el actor ha hecho en su carrera.

Derbez es un animalista de corazón

“No sé si se acuerdan de la historia de Shrek y del personaje que de día era princesa y por la noche se transformaba en un ogro. Pues bien, de cachorrita Fiona era preciosa, era muy pequeña, pero en cuanto empezó a hacerse mayor, comenzó a crecerle la mandíbula inferior hacia fuera... y se convirtió en un ogro. Por eso la llamo Fiona", contó al presentador James Corden, quien fue el curioso que preguntó por el nombre de la pequeña.