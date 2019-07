Así luce Alejandra Espinoza en su personaje para la telenovela 'Rubí'

Alejandra Espinoza continúa su camino al éxito. La hemos visto triunfar como presentadora en Univision, mientras se alista para su gran debut como empresaria. Sin embargo, uno de sus más grandes sueños era convertirse en actriz de telenovelas y darle vida a los más diversos personajes. Fiel a sus costumbres, la hermosa mexicana ha demostrado que todo es posible si te lo propones y ya se encuentra lista para su gran debut en los melodramas.

La presentadora se sometió a un cambio de look para su nuevo personaje Video: Alejandra Espinoza

Mientras espera el estreno de la serie El Último Dragón (Univision), en la que actúa, Alejandra se prepara para comenzar las grabaciones de la nueva versión del clásico de la pantalla chicha Rubí. Para su personaje, que en la versión de 2004 lo interpretó Marlene Favela, la presentadora del reality La Reina de la Canción (Univision) tuvo que cambiar radicalmente de look y ahora luce como nunca antes la habíamos visto.

Alejandra luce bellísima con su nuevo look

Si bien, en los últimos meses Alejandra traía el cabello hasta los hombros, su personaje requería un corte aún más radical, por lo que la actriz tuvo que someterse a este nuevo cambio y ahora luce un look muy diferente e innovador. Y es que según explicó, la producción quería que cortara aún más su cabello, pero debido a sus diferentes compromisos laborales, llegaron a un acuerdo de que el cambio fuera sorprendente sin que ella quedara “pelonsísima”.

Hace unos días, 'Ale' presumía una larga cabellera

A través de sus redes sociales, ‘Ale’ compartió un video en el que muestra el proceso de su cambio de look y donde podemos verla casi al borde de las lágrimas por perder su amada cabellera. “Estoy feliz. Yo pensé que no me iba a sentir yo con este corte de cabello. Sin embargo, ¡me encanta!”, dijo la exreina de belleza.

Tres looks, una semana

Alejandra Espinoza es una mujer muy comprometida y profesional, por eso se adapta a la perfección a los requerimientos de sus compromisos laborales. Es por eso que esta semana la presentadora ha tenido que cambiar su look en más de una ocasión y así cumplir con todos sus compromisos.

Sea como sea, la presentadora siempre luce genial

El fin de semana pasado ‘Ale’ lucía bella como siempre con el corte de cabello que había traído en los últimos meses. Para inicios de esta semana, la hermosa mexicana tuvo que ponerse unas extensiones de cabello y lucir una larga cabellera para su participación como host de los Premios Juventud. Sin embargo, al finalizar el evento, corrió con su estilista de cabecera a cortarse el cabello y así cumplir con los requerimientos de su personaje en Rubí.