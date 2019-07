¡Parece una boutique! Así luce el nuevo e increíble armario de Thalía

Hace unas semanas, Thalía compartió con mucha nostalgia que se encontraba en medio de una mudanza y que pronto comenzaría una nueva etapa en otro lugar. Es de todos sabido que para la intérprete, uno de los rincones favoritos de su casa era su espectacular armario, por lo que se ha asegurado que en su nuevo hogar su clóset sea aún más increíble de lo que fue el anterior.

Así quedó el nuevo clóset de Thalía Video: @thalia

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la actriz de telenovelas presumió lo lindo que quedó su nuevo armario y te aseguramos que quedarás más que sorprendido al ver que más que un clóset, ¡parece una boutique!

Thalía se mudó hace unas semanas, junto a toda su familia

“¡Un cambio de casa es estresante para todos y si eres artista aún más! En mi caso, siempre quiero lucir espectacular para mi gente en todo lo que hago y eso implica estar siempre impecable en mi apariencia, trendy y fashionable… siempre hay clóset lleno”, escribió la hermosa mexicana sobre su nuevo rincón favorito.

Thalía está feliz con su nuevo armario

En el video, es posible observar cómo cada rincón en de ese increíble lugar está repleto de zapatos, ropa de diferentes texturas, cajones con maquillajes y perfumes, abrigos y miles de accesorios como collares, anillos, aretes y más. Sin duda alguna el armario de los sueños de muchos.

Un cambio lleno de nostalgia

Thalía sabe muy bien que los cambios siempre son buenos, sin embargo, eso no significa que la mudanza que vivieron ella y su familia no le generó sentimientos encontrados, pues para nada fue fácil dejar atrás el lugar que fue su hogar durante varios años y donde crecieron sus dos hijos, Sabrina y Matthew.

Thalía se mostró nostalgica al hablar de su mudanza

“Me estoy cambiando de hogar desde hace como dos meses y es muy traumatizante y muy difícil, porque uno va acumulando bastantes babosadas en la vida que no se va a llevar, uno no se va a llevar nada más que las experiencias, pero darse cuenta es un shock emocional”, agregó la intérprete, quien se valió del popular filtro de cambio de género para mandar este mensaje.